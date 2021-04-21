Haley ist Product Manager mit Schwerpunkt auf Statistik- und Protokollierungsprodukten bei Fastly. Vorher war sie bei Bleacher Report, wo sie Erfahrung in der Medienbranche mit der Arbeit an verbraucherorientierten Video- und Messaging-Produkten gesammelt hat. In ihrer Freizeit ist sie gerne in der freien Natur zum Campen, Wandern und Schwimmen unterwegs.

Bio anzeigen