Verwendung von Kinesis Data Streams

Daten bedeuten Macht. Sie sind entscheidend, um zu wissen, was man braucht, um Prioritäten zu setzen, Probleme zu lösen und wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die heutigen Updates für Echtzeit-Logs sind ein weiterer Schritt nach vorn. Um beste digitale Erlebnisse zu ermöglichen, benötigen Sie die von den Logs bereitgestellten kritischen Informationen. Ihre Entwickler können jetzt Daten über Echtzeit-Logs an Amazon Kinesis Data Stream senden und IAM-Funktionen nutzen, um Logging Endpoints für Amazon S3 und Kinesis Data Streams einzurichten.

Kinesis Data Streams, das im vergangenen November mit begrenzter Verfügbarkeit angekündigt wurde , ist nun für alle offen und bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität bezüglich wo und wie Sie Ihre Daten senden. Mit Amazon Kinesis Data Streams können Sie viele Gigabytes an Daten pro Sekunde erfassen und Kinesis Anwendungen erstellen, die diese Daten kontinuierlich verarbeiten, Metriken generieren und Live-Dashboards versorgen. Darüber hinaus können Sie jetzt auch Ihre Log-Daten von Fastly aus in diese Streams einspeisen .

Für zusätzliche Flexibilität und ein optimiertes Erlebnis können Sie beim Einrichten dieser Endpoints jetzt auch AWS Identity Access Management (IAM) verwenden. IAM vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen – zum Beispiel durch das Festlegen derselben Sicherheitsrichtlinien für S3 und Kinesis Data Streams.