Jana Iyengar ist VP of Product für Infrastruktur-Service bei Fastly, wo er für die zentralen Hardware-, Software- und Netzwerksysteme verantwortlich ist, die die Fastly-Plattform ausmachen. Davor war er Distinguished Engineer bei Fastly, wo er an Transport- und Netzwerkperformance arbeitete, QUIC und HTTP/3 entwickelte und deployte und als Redakteur der QUIC-Spezifikationen der IETF tätig war. Er leitet die Internet Congestion Control Research Group (ICCRG) der IRTF. Bevor er zu Fastly kam, arbeitete er bei Google an QUIC und anderen Netzwerkprojekten, davor war er Associate Professor of Computer Science am Franklin & Marshall College.

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