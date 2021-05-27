Jana Iyengar
VP, Produkt, Infrastruktur-Service, Fastly
Firefox und Fastly unternehmen einen weiteren Schritt zur Verbesserung des Datenschutzes im Internet
Mit Fastly als Oblivious HTTP (OHTTP)-Anbieter für Firefox machen Fastly und Mozilla einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines sichereren Internets mit erweitertem Datenschutz.
Auftakt zur Privacy Week bei Fastly
Nie zuvor gab es einen Ort, an dem wir wie im Internet miteinander interagieren, Geschäfte abwickeln, lernen und uns selbst verwirklichen können. Die zugrundeliegenden Mechanismen des Internets sorgen allerdings für beträchtliches Missbrauchspotenzial durch Überwachungstechnologien, die unser Verhalten, unsere Interessen und sogar unsere persönlichen Beziehungen unbefugt tracken.
30 Jahre Website: Entwicklung von Webanwendungen für die Zukunft
Viele Websites sind heute im Grunde genommen Anwendungen, und als solche sollten wir sie auch aufbauen. Dazu benötigen wir Anwendungsarchitekturen und Netzwerke, die schnelle, sichere und skalierbare Nutzererlebnisse unterstützen. Bei der Webentwicklung ist also eine dynamischere Denkweise gefragt, die auch die dafür benötigten Tools berücksichtigt.
QUIC ist jetzt RFC 9000
QUIC Version 1 wurde offiziell formalisiert, und QUIC-Deployments werden nun von temporären Entwurfsversionen auf die neu eingeführte Version 1 umsteigen.