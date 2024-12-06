Auftakt zur Privacy Week bei Fastly

Nie zuvor gab es einen Ort, an dem wir wie im Internet miteinander interagieren, Geschäfte abwickeln, lernen und uns selbst verwirklichen können. Die zugrundeliegenden Mechanismen des Internets sorgen allerdings für beträchtliches Missbrauchspotenzial durch Überwachungstechnologien, die unser Verhalten, unsere Interessen und sogar unsere persönlichen Beziehungen unbefugt tracken.

Überall dort, wo Internetnutzer die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten behalten wollen, verfügt Fastly über eine einzigartige globale Infrastruktur, die dies ermöglicht, ohne dass die Performance dabei auf der Strecke bleibt. Der Schutz personenbezogener Daten ist Fastly bei all seinen Produkten ein zentrales Anliegen. Aus diesem Grund startet heute die Privacy Week, in der wir uns eine Woche lang damit beschäftigen, wie wir zu neuen und besseren Datenschutzstandards im Internet beitragen können.

Wir sind der Meinung, dass Internetnutzer die Zügel in der Hand haben sollten, wenn es darum geht, welche Einblicke Dritte in den von ihnen generierten Traffic erhalten sollen. Aus diesem Grund haben wir uns mit Apple zusammengetan, um sicherzustellen, dass Fastly wichtige Infrastrukturen von iCloud Private Relay unterstützt. Sie können sicher sein, dass Private Relay hervorragend funktioniert, denn Apple und zig Millionen iCloud Kunden verlassen sich bereits täglich darauf. Wir wollen, dass diese Möglichkeit von noch mehr Menschen genutzt werden kann, deshalb unterstützen wir die Initiativen von INVISV, um Android Nutzern einen ähnlichen Datenschutz zu bieten.

Hier kommt der erste Teil unserer Datenschutzreihe. Kommende Woche werden wir weitere Stories zum Thema Datenschutz vorstellen – unter anderem, wie die Übernahme von Glitch, einer beliebten Plattform für kreative Entwickler, ihre Datenschutzrichtlinien verschärft hat. Sie dürfen also gespannt sein!

Teil 1: Datenschutz für mobile Netzwerke: INVISV launcht Network Privacy Services mit Fastly



Mit dem Launch von INVISV Relay verfügen nun beide großen mobilen Plattformen, iOS und Android, über wichtige Datenschutzfunktionen im Internet. Sowohl Apple iCloud Private Relay als auch INVISV Relay basieren auf der globalen Proxy-Infrastruktur von Fastly.

Datenschutz bedeutet, nicht gegen unseren Willen beobachtet zu werden, und nirgendwo ist dies wichtiger als im Internet, wo wir uns bei der Übermittlung unseres Traffics auf andere verlassen müssen.

Wir möchten das Internet so nützlich wie möglich gestalten, und dazu gehört auch, dass alle Nutzer die Kontrolle darüber haben sollten, wer ihre Daten einsehen kann, wenn sie das Internet nutzen. Wir sind der festen Überzeugung, dass das gesamte Internet verbessert werden muss, damit es nicht nur für alle sicherer, sondern auch einfacher zu nutzen ist, und dass wir dabei eine entscheidende Rolle spielen müssen. Wir engagieren uns so sehr dafür, diese Vision in die Tat umzusetzen, dass wir Innovationen im gesamten Technologie-Stack aktiv unterstützen und unsere technischen Fortschritte in Produkte und Infrastrukturen verwandeln, mit denen die besten Unternehmen der Welt zum Schutz ihrer Nutzer beitragen können. Moderne Kommunikationsmittel machen es Nutzern schwieriger denn je, ihre Privatsphäre zu schützen, womit sich die Dringlichkeit dieser Aufgabe weiter verschärft.

Wir freuen uns und sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit INVISV bei der Einführung von Relay , einer App und einem Service zum Schutz von Nutzermetadaten im Internet, und von Pretty Good Phone Privacy , einem neuartigen mobilen Datenschutzservice, der Relay nutzt, bekanntzugeben. Fastly übernimmt mit der schnellen und sicheren Privacy-Proxy-Infrastruktur eine Schlüsselrolle bei diesem Relay-Service.

Was ist INVISV Relay?

Um eine Verbindung zum Internet herstellen zu können, müssen Geräte IP-Adressen besitzen und diese auch nutzen. Alle Kommunikationsvorgänge enthalten sowohl Ihre IP-Adresse als auch entweder den Namen oder die IP-Adresse der Website, die Sie besuchen. Diese Kennungen sind jedoch für viele Stellen im Netz offen sichtbar, zum Beispiel für Ihren Netzbetreiber, die Website, zu der Sie eine Verbindung herstellen, und für Websites Dritter, die in die von Ihnen besuchte Website eingebettet sind. Auf diese Weise können der Netzbetreiber, die primäre Website und die Websites von Drittanbietern sowohl Ihre Identität als auch die von Ihnen besuchten Websites in Erfahrung bringen, was Datenbrokern zu großem Erfolg verholfen hat.

Und genau hier kommt Relay ins Spiel. Relay ist ein neuer mobiler Android Datenschutzservice von INVISV, der auf der Privacy-Proxy-Infrastruktur von Fastly beruht und deren Anwendungsmöglichkeiten erweitert. Mit dieser Lösung bleiben Nutzerdaten bei der Internetnutzung auf Mobilgeräten geschützt – sowohl über WLAN als auch über mobile Verbindungen. Relay sorgt dafür, dass die oben genannten, offen sichtbaren Informationen für niemanden außer dem Nutzer selbst zugänglich sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Architektur, denn im Gegensatz zu VPNs ist die Architektur von Relay von Grund auf auf Datenschutz ausgelegt. Durch die Verwendung einer Dual-Hop-Architektur, ähnlich wie bei iCloud Private Relay , können weder INVISV noch Fastly eine Verbindung zwischen den Identifikatoren eines Nutzers und seinem Internet-Traffic herstellen.

Diese leistungsstarke neue Technologie bietet Nutzern einen vertrauenswürdigen Schutz ihrer Daten – nicht, weil vertrauliche Informationen bei INVISIV und Fastly bestens aufgehoben sind, sondern weil die zugrundeliegende Technologie es INVISV, Fastly, dem Netzwerkanbieter, den primären Websites oder den Websites Dritter unmöglich macht, diese vertraulichen Informationen unabhängig voneinander in Erfahrung zu bringen.

INVISV ist nicht irgendein Startup. Es wurde von Barath Raghavan und Paul Schmitt gegründet, die beide Netzwerksicherheitsexperten mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung neuer Netzwerk- und Security-Lösungen über den gesamten Stack hinweg sind. Aufgrund der Entwicklung modernster Datenschutztechnologien für den täglichen Gebrauch von normalen Nutzern schlägt INVISIV hohe Wellen .

Wie nutzt INVISV Relay die Privacy-Proxy-Infrastruktur von Fastly?

Die Infrastruktur von Fastly erstreckt sich fast auf das gesamte Internet. Mit unserer globalen Präsenz und unserem sorgfältig abgestimmten Softwarestack können wir vielen der führenden Internetservices extrem niedrige Latenzzeiten und hohe Performance bieten.

Wenn ein INVISV Nutzer über Relay auf das Internet zugreift, baut sein Gerät verschachtelte, TLS-verschlüsselte Netzwerkverbindungen über die INVISV Infrastruktur (welche die IP-Adresse des Nutzers verbirgt) und über einen nahegelegenen Fastly POP zur Privacy-Proxy-Infrastruktur von Fastly auf. Das Gerät des Nutzers weist den Proxy von Fastly an, sich mit einem Ziel-Service wie einer Website zu verbinden. Diese Verbindung dient anschließend als Tunnel für weitere TLS-Verbindungen, um eine End-to-End-TLS-Verschlüsselung vom Gerät zum Service zu gewährleisten. Von da an fließen die Daten ganz normal, wobei sichergestellt wird, dass weder INVISV noch Fastly den Inhalt der Kommunikation oder gar die Quelle oder das Ziel der einzelnen Verbindungen erfährt.

Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, um dafür zu sorgen, dass dieser Datenschutz sich, wenn überhaupt, nur minimal auf die Performance auswirkt. Genau so stellen wir uns das ideale Internet vor – ein Internet, das Ihre Privatsphäre schützt und gleichzeitig schnell und reaktionsfähig ist – und wir werden weiterhin Technologien entwickeln, die dies von der Pike auf ermöglichen.

Und es geht weiter …

Wir sind stolz darauf, zu den Vorreitern neuer Datenschutz- und Sicherheitstechnologien für das Internet zu gehören. Sie dürfen sich also noch über jede Menge weitere gemeinsame Innovationen mit INVISV und datenschutzfreundliche Services aus der Fastly Suite freuen.

Dieser Blogpost erscheint unter der Rubrik „Privacy Week“. Hier veröffentlicht Fastly Wissenswertes über engmaschige Integrationsmöglichkeiten für Datenschutzpraktiken und -technologien in die Strukturen des Internets.