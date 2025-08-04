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Jaskirat Singh Randhawa
Sr. Product Manager, Compute, Fastly
Jaskirat ist Senior Product Manager für Compute. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps mit den Möglichkeiten von WebAssembly auf Compute zu erstellen und bereitzustellen. Vor seiner Tätigkeit im Produktmanagement hat er in den Bereichen Technik, Kunst, Design und Softwareentwicklung gearbeitet.
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