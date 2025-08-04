Mit unserem MCP-Server (Model Context Protocol) ist Fastly einfacher zu verwenden als je zuvor

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Mit unserem MCP-Server (Model Context Protocol) ist Fastly einfacher zu verwenden als je zuvor

Jaskirat Singh Randhawa

Sr. Product Manager, Compute, Fastly

ProduktCompute

Die Verwaltung einer leistungsstarken Plattform wie Fastly sollte sich nicht wie eine lästige Pflicht anfühlen. Unsere CLI und APIs bieten zwar eine umfassende Kontrolle, aber was wäre, wenn Sie Ihre Services verwalten könnten, indem Sie einfach … fragen?

Fastly MCP Server ist ein neues Open-Source-Tool, das die Verwaltung Ihrer Fastly-Infrastruktur und -Services so einfach wie ein Gespräch macht. Es fungiert als sichere Brücke zu Fastly CLI, übersetzt Ihre Anfragen in Befehle und bringt die Antworten direkt zurück in Ihr Chatfenster. Es handelt sich um eine leistungsstarke neue Arbeitsweise, die Sie schneller machen soll, indem sie die Leistungsfähigkeit von Fastly in Ihr bevorzugtes KI-Entwicklertool integriert.

In 60 Sekunden loslegen

Sind Sie bereit, loszulegen? Es könnte nicht einfacher sein.

1. Installieren Sie den MCP-Server

Der Fastly MCP-Server ist derzeit als eigenständiges Go-Tool im GitHub-Repository fastly/mcp verfügbar. Um dieses Tool zu verwenden, benötigen Sie lediglich ein Fastly-Konto und die installierte CLI

2. Konfigurieren Sie Ihr KI-Entwicklertool

Wählen Sie Ihr KI-Entwicklertool aus und folgen Sie den Konfigurationsschritten:

Claude Desktop

Fügen Sie dies Ihrer Claude-Konfigurationsdatei hinzu:

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Linux: ~/.config/Claude/claude_desktop_config.json

{
  "mcpServers": {
    "fastly": {
      "command": "/path/to/fastly-mcp",
      "args": []
    }
  }
}

Claude Code

Führen Sie einfach diesen Befehl aus:

claude mcp add fastly /path/to/fastly-mcp

Roo Code

  1. Klicken Sie auf die MCP-Schaltfläche in Roo Code

  2. Wählen Sie „Edit Global MCP“ oder „Edit Project MCP“

  3. Fügen Sie die folgende Konfiguration hinzu:

{
  "mcpServers": {
    "fastly": {
      "command": "/path/to/fastly-mcp",
      "args": []
    }
  }
}

3. Ihre erste Eingabeaufforderung

Versuchen wir es mit einem klassischen „Hello World“ für das MCP-Zeitalter.

👤 Sie: „Zeigen Sie mir alle meine Fastly-Services“
🤖 KI: „Ich werde alle Ihre Fastly-Services für Sie auflisten …“

Das war's! Sie verwenden jetzt MCP, um mit einem KI-Entwicklertool zu interagieren.

Claude wird gebeten, einen KV Store zu erstellen und an einen Service anzuhängen. Dieses Video wurde beschleunigt. Die LLM-Textgenerierung hat noch keine vergleichbaren Geschwindigkeiten erreicht.

Wir wissen, dass Sie die Sicherheit bei der Verwaltung Ihrer Infrastruktur nicht auf die leichte Schulter nehmen, und der Fastly MCP-Server wurde unter diesem Gesichtspunkt entwickelt. Seine Funktionsweise besteht darin, Fastly CLI-Befehle in eine MCP-kompatible Schnittstelle einzubinden. Das bedeutet, dass Sie sich einfach in Ihrer Fastly CLI authentifizieren müssen, und der MCP-Server wird dann darüber Anfragen stellen. Auf diese Weise werden Ihre Fastly-API-Schlüssel niemals einem LLM ausgesetzt, wodurch eine ganze Klasse von Prompt-Engineering-Angriffen verhindert wird. In Frank Denis' Blog zu undichten MCP-Servern wird erklärt, wie API-Schlüssel sicher gehandhabt werden. 

Doch welche Vorteile bietet es Ihnen? Hier sind einige Prompts, die Sie direkt ausprobieren können. 

CDN-Konfigurationsmanagement: Sie können Fastly-Services einfach erstellen, auflisten, aktualisieren oder löschen, Versionen verwalten und Domains und Backends mithilfe von Prompts in natürlicher Sprache konfigurieren. Bitten Sie Ihr KI-Tool: „Erstelle einen neuen Fastly-Service mit dem Namen ‚my-app-service‘“ oder „Füge die Domain ‚example.com‘ zu ‚my-app-service‘ hinzu“. Der MCP-Server verarbeitet die zugrunde liegenden API-Komplexitäten.

Cache-Management und -Bereinigung: Das Definieren von Cache-Einstellungen oder das sofortige Löschen von zwischengespeicherten Inhalten wird mühelos. Weisen Sie Ihr KI-Tool an: „Leere den Cache für ‚www.example.com/image.png‘“ oder „Lege eine Standard-TTL von 1 Stunde für meinen ‚blog-service‘ fest.“ Die KI bestätigt die Aktion, wodurch keine manuellen Schritte erforderlich sind.

Performance-Einblicke: Rufen Sie Statistiken und Metriken ab, um die Performance zu verstehen und Optimierungsbereiche zu identifizieren. Fragen Sie: „Wie war das Traffic-Muster für meine Hauptseite in der letzten Woche?“ oder „Wie hoch ist meine aktuelle Cache-Hitrate für ‚image-assets-service‘?“ Das KI-Tool, das vom MCP-Server betrieben wird, ruft diese Daten ab und präsentiert sie in einem verständlichen Format und schlägt sogar Optimierungen vor.

Aber bitte, verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort, probieren Sie diese Vorschläge selbst aus und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen im Fastly Community-Forum mit. Hier wird die Magie geschehen. Wir möchten alles hören:

Ihr Feedback: Was lieben Sie? Was ist verwirrend?

Fehlerberichte: Hat etwas nicht korrekt funktioniert? Lassen Sie es uns wissen!

Feature-Wünsche: Was ist die eine Sache, die Sie sich von MCP wünschen?

Und das Wichtigste … Ihre Prompts!: Teilen Sie Ihre kreativsten, wirkungsvollsten und nützlichsten Prompts und Prompt-Ketten.

Fastly MCP ist mehr als nur ein Werkzeug; es ist der Beginn eines Gesprächs. Die wahre Stärke dieses Projekts liegt in der Gemeinschaft, die sich darum bilden wird. Und dafür brauchen wir Sie.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren