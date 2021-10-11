Am 20. Januar hat Chrome ein Update veröffentlicht, mit dem sich das Profil eines der beliebtesten TLS-Client-Fingerprinting-Algorithmen, JA3, geändert hat. In diesem Post gehen wir auf diese Änderung und ihre Auswirkungen auf das Fastly Netzwerk ein.

Jonathan Foote

Die Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) entwickelt Technologien zur Bekämpfung von Desinformation. Unlängst hat die Gruppe einen Entwurf für eine Spezifikation veröffentlicht, die es einfacher machen soll, Ursprung und Entwicklung der Medien nachzuvollziehen, die wir alle erstellen und konsumieren. Um dieses Thema, die Rolle von C2PA-Tech und wie Sie mitmachen können, geht es in diesem Blogpost.