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Jonathan Foote
Senior Principal Engineer, Fastly
Jonathan Foote leitet die Produktentwicklung im Bereich Bot-Management und Betrugsbekämpfung bei Fastly.
Erste Einblicke: Die TLS-ClientHello-Permutation von Chrome in der Praxis
Am 20. Januar hat Chrome ein Update veröffentlicht, mit dem sich das Profil eines der beliebtesten TLS-Client-Fingerprinting-Algorithmen, JA3, geändert hat. In diesem Post gehen wir auf diese Änderung und ihre Auswirkungen auf das Fastly Netzwerk ein.
Deepfakes und Desinformation: Wie neue technische Standards ein vertrauenswürdigeres Internet schaffen
Die Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) entwickelt Technologien zur Bekämpfung von Desinformation. Unlängst hat die Gruppe einen Entwurf für eine Spezifikation veröffentlicht, die es einfacher machen soll, Ursprung und Entwicklung der Medien nachzuvollziehen, die wir alle erstellen und konsumieren. Um dieses Thema, die Rolle von C2PA-Tech und wie Sie mitmachen können, geht es in diesem Blogpost.