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Joshua Bixby
CEO, Fastly
Über sieben Jahre hinweg hat Joshua das rasante Wachstum von Fastly mitbestimmt, u. a. als CEO seit Februar 2020. Mit Joshua in der Geschäftsführung ging Fastly 2019 an die Börse und setzt seither seine moderne Entwicklung zu einem globalen Online-Unternehmen ungebremst fort. Joshuas Erfahrung beim Online-Wachstum geht auf die frühen 2000er Jahre zurück, als er drei Start-ups zu einem erfolgreichen Markteintritt verhalf. Danach entwickelte Joshua als Begründer und Berater von Stanley Park Ventures eine Passion für digitale Transformation, die er auch bei seiner Arbeit mit Fastly einbringt. Er nutzt Technologien, um moderne Herausforderungen der traditionellen Offline-Unternehmen anzugehen, wobei es sich um so unterschiedliche Bereiche wie Finanzwesen, Umgang mit Alkoholproblemen und Diabetes handelt. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, das Internet zu verbessern, verbringt Joshua seine Zeit bevorzugt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen, die er nach besten Kräften beim Sport unterstützt; daneben nimmt er aktiv am Sozialleben teil.
Ab heute sind Signal Sciences und Fastly ein leistungsstarkes Team. Und unsere Kunden stehen dabei an erster Stelle.
Die Übernahme von Signal Sciences durch Fastly – und damit ein riesiger Schritt in Richtung unserer Vision von moderner, einheitlicher Webanwendungs- und API-Sicherheit – ist geschafft. Auf unserem gemeinsamen Weg zur Entwicklung einer besonders sicheren, performancestarken Plattform lassen wir uns von unserem Leitgedanken inspirieren, Developern die Zügel in die Hand zu geben und zusammen mit ihnen ganz neue Möglichkeiten zu erschließen.
Skalierbare Sicherheit: Fastly verkündet seine Absicht, Signal Sciences zu erwerben – eine Lösung für den Schutz von Webanwendungen und APIs
Sicherheit war schon immer ein Teil von Fastlys DNA. Das gilt nicht nur für unsere Produkte, sondern auch für unsere Vision als vertrauenswürdige und sichere moderne Plattform. Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir die Absicht haben, Signal Sciences zu erwerben.