Über sieben Jahre hinweg hat Joshua das rasante Wachstum von Fastly mitbestimmt, u. a. als CEO seit Februar 2020. Mit Joshua in der Geschäftsführung ging Fastly 2019 an die Börse und setzt seither seine moderne Entwicklung zu einem globalen Online-Unternehmen ungebremst fort. Joshuas Erfahrung beim Online-Wachstum geht auf die frühen 2000er Jahre zurück, als er drei Start-ups zu einem erfolgreichen Markteintritt verhalf. Danach entwickelte Joshua als Begründer und Berater von Stanley Park Ventures eine Passion für digitale Transformation, die er auch bei seiner Arbeit mit Fastly einbringt. Er nutzt Technologien, um moderne Herausforderungen der traditionellen Offline-Unternehmen anzugehen, wobei es sich um so unterschiedliche Bereiche wie Finanzwesen, Umgang mit Alkoholproblemen und Diabetes handelt. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, das Internet zu verbessern, verbringt Joshua seine Zeit bevorzugt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen, die er nach besten Kräften beim Sport unterstützt; daneben nimmt er aktiv am Sozialleben teil.

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