Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir die Absicht haben, Signal Sciences zu erwerben.

Seit seiner Gründung hat sich Fastly darauf konzentriert, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, innovativ zu sein und digitale Erlebnisse der nächsten Generation zu schaffen, ohne dabei auf Skalierung, Sicherheit und Geschwindigkeit zu verzichten. Wir wissen, dass sich mit der Weiterentwicklung der Aufgaben eines Entwicklers auch die entsprechenden Tools weiterentwickeln müssen. Deshalb haben wir eine leistungsstarke, serverlose Edge-Cloud-Plattform entwickelt, die von Anfang an auf Programmierbarkeit, Transparenz und Performance ausgelegt ist.

Sicherheit war schon immer ein Teil von Fastlys DNA . Das gilt nicht nur für unsere Produkte, sondern auch für unsere Vision als vertrauenswürdige und sichere moderne Plattform. Wir sind uns nicht nur unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, sondern auch gegenüber den Kunden unserer Kunden bewusst. Wir arbeiten schon lange an einer einheitlichen Sicherheitslösung, die Webanwendungen und Web-APIs auf der Edge – also näher am Nutzer – schützt und außerhalb eines Datacenters angesiedelt ist, die Bedrohungen unabhängig von ihrer Art erkennt, darauf reagiert und vor allem für Entwickler und Sicherheitsfachleute einfach zu implementieren, zu konfigurieren und innerhalb ihrer Entwicklungs-Workflows zu verwalten ist. Wir wollten beweisen, dass es effektive Security wirklich geben kann, sofern die Lösungen sowohl von Sicherheitsexperten als auch von Entwicklern angenommen und umgesetzt werden.

Um diese Zukunftsvision schneller und umfassender in die Tat umzusetzen, suchten wir nach einem Unternehmen mit einer vergleichbaren Vision. Die Technologie von Signal Sciences in Verbindung mit den derzeitigen Fastly Lösungen werden Fastlys kommendes neues Sicherheitsangebot namens Secure@Edge bilden. Secure@Edge ist eine moderne, einheitliche Webanwendungs- und API-Sicherheitslösung, die wir in unsere Compute Plattform integrieren und die der Stärkung und dem Schutz von Unternehmen dient, die ihre digitale Transformation vorantreiben oder auf den Weg bringen wollen. Darüber hinaus bietet Secure@Edge Entwicklern mehr Kontrolle über die Sicherheit ihres Codes auf der Edge, was nicht nur zu sichereren, sondern auch zu schnelleren, performancestärkeren Anwendungen und kürzeren Innovationszyklen führen wird.

Bei Signal Sciences haben wir exzellente Technologie und gleichgesinnte Menschen gefunden. Signal Sciences hat eine starke, einheitliche Sicherheitslösung für Entwickler konzipiert, die umfassenden Schutz vor den neuesten Web-, API- und mobilen Sicherheitsbedrohungen bietet. Aus Sicht der Webanwendungs- und API-Sicherheit bietet das Produkt von Signal Sciences einen erstaunlichen Kundenvorteil in den Bereichen Bot-Management, Schutz vor Account-Übernahme, API-Schutz, Runtime Self-Application Protection (RASP), Rate Limiting und Web Application Firewall (WAF). Es ist nutzerfreundlich, vollständig programmierbar und bietet die beste Transparenz, die wir je bei einem Sicherheitsprodukt gesehen haben. Signal Sciences sieht die Welt genauso wie wir und konzentriert sich darauf, Entwicklern und DevOps in puncto Security die Zügel in die Hand zu geben. Signal Sciences schützt mehr als 40.000 Anwendungen (einschließlich Duo Security, DataDog, Under Armour, Twilio SendGrid und Doordash, wie auf der Website des Unternehmens angegeben) und erzielt dabei einen Jahresumsatz von $ 28 Mio.* sowie ein Bruttomargenwachstum von über 85 %. Wir freuen uns darauf, unsere Produktdynamik und unser Unternehmenswachstum gemeinsam fortzusetzen. Diese leistungsstarke und integrierte Art der Entwicklung sorgt für Innovationskraft und Kreativität und inspiriert sowohl diejenigen, die gerade erst mit ihrer digitalen Transformation beginnen, als auch Digital Natives.

Dank der absolut flexiblen Architektur von Compute sind wir zuversichtlich, dass wir die Technologie von Signal Sciences nahtlos integrieren können. Wir sind auch davon überzeugt, dass die Lösung der Sicherheitsherausforderungen auf der Edge zu einer deutlich schnelleren Akzeptanz von Edge Computing führen wird, die sich auch auf die Akzeptanz unserer Compute Lösung auswirken wird.

Wir sind stolz darauf, dass Signal Sciences unserem Übernahmeangebot zugestimmt hat. Außerdem freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Signal Sciences, um unseren Kunden in dem Bewusstsein, dass die Edge ein Wegbereiter für Innovationen ist, die besten und sichersten Entwicklererlebnisse bieten zu können.

*Stand: 30. Juni 2020.