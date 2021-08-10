Julie Rockett
Director of Product Marketing, Fastly
Mehr Bereitstellungsoptionen mit AWS Lambda und Cloud WAF Upgrades
Wer in der Geschäftswelt den Anschluss nicht verlieren will, sollte über eine flexible WAF-Bereitstellung nachdenken. Aus diesem Grund innovieren wir die umfangreichsten WAF-Bereitstellungsoptionen auf dem Markt.
Fastly Wins 2 Cybersecurity Awards | Fastly
The RSA Conference (#RSAC) is here again, and we at Fastly couldn’t be more excited. It’s the first time the world-leading conference has been in-person since 2020, and we are thrilled to be reunited with friends, colleagues, and the entire security industry at San Francisco’s Moscone Center. And we’re excited for more than just who we’ll see and what we’ll learn at RSAC. During cybersecurity’s biggest week, Fastly has been honored with two industry awards.
Neuer Forrester Bericht betont, wie wichtig es ist, Anwendungen abzusichern und Security in DevOps zu integrieren
Der Forrester Bericht „The State Of Application Security, 2021“ unterstreicht den Bedarf an aktualisierten Tools für die Anwendungssicherheit, die sich leicht in Entwicklungspläne und Architekturen integrieren lassen.
Die 6 wichtigsten Merkmale moderner Web-App- und API-Sicherheits-Tools
Moderne Anwendungen benötigen moderne Sicherheits-Tools, die eine flexible Bereitstellung, DevOps-Unterstützung und einen starken API-Schutz bieten.Hier sind die sechs wichtigsten Merkmale moderner Web-App- und API-Sicherheits-Tools.
Herkömmliche Sicherheitstools: Sicherheit zu welchem Preis?
Unternehmen, die im Durchschnitt 11 verschiedene Web-App und API-Sicherheitstools nutzen, sollten sich beruhigt zurücklehnen können. Die meisten davon kämpfen aber noch immer mit erfolgreichen Angriffen, denn herkömmliche Tools reichen einfach nicht aus.