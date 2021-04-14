Kimmie ist Vice President of Product Growth bei Fastly und leitet die Wachstums- und Monetarisierungsstrategien für Fastlys Produkte und Services. Kimmie hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Produktstrategie und Nutzererlebnis sowohl in Verbraucher- als auch in Unternehmensgesellschaften bei Salesforce, Six Apart und Looksmart gesammelt. In ihrer Freizeit ist sie verrückt nach Design, Essen und Reisen.

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