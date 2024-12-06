Compute: Einblicke von Firmen, deren Traffic über unsere Serverless-Compute-Umgebung läuft

Für Performance, Agilität, Sicherheit und Kreativität zu sorgen, ohne sich um die zugrundeliegende Infrastruktur kümmern zu müssen, war von Anfang an das Hauptziel unserer Serverless-Compute-Umgebung Compute .

Es freut uns zu sehen, dass unsere Kunden seit dem Ende der Beta-Phase und dem Übergang zu kontrollierten Liveumgebungen unsere Lösung jetzt auch mit produktivem Traffic testen und damit experimentieren. Durch ihre Anwendungsfälle wird das wahre Potenzial von Serverless Computing greifbar – und das in allen Branchen, vom Publishing über den E-Commerce und die Medien bis hin zur Reisebranche .

Auf unserer letzten Kundenkonferenz haben uns drei Unternehmen aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichtet. Vox Media , Mux und PerimeterX haben ihre Anwendungen auf Compute entwickelt und sind von dem Potenzial der Plattform absolut begeistert. Hier eine Zusammenfassung ihrer Kommentare.

Medienbearbeitung auf der Edge für optimale Performance

Medien sind nicht mehr das, was sie noch vor einigen Jahren waren. Heutzutage gibt es Hunderte von Smartphones, Smart-TVs und Set-Top-Boxen, mit denen Inhalte absolut kompatibel sein müssen. Videomaterial muss also für jedes Gerät angepasst werden und auch Dinge wie Bildschirmgröße und Bandbreite müssen berücksichtigt werden. Leider wirkt sich der Zugriff auf den Origin-Server für jede der unzähligen Geräte- und Netzwerkkombinationen negativ auf die Performance aus.

Die Entwickler von Mux, einem in San Francisco ansässigen Start-up für Videotechnologie, die hinter dem Videostreaming von Medienunternehmen wie Fox und Vimeo steckt, bezeichnen die Möglichkeit, Medien bereits auf der Edge zu bearbeiten, als einen der Hauptvorteile unserer Serverless-Compute-Umgebung. Mit Compute werden die ursprünglichen Manifest-Dateien nahe am Nutzer im Cache gespeichert. Im laufenden Betrieb werden angepasste Versionen für verschiedene Geräte erzeugt, was zu weniger Roundtrips und damit zu einer optimalen Performance des Origin-Servers führt.

Diese Performancevorteile sind auch für Vox Media attraktiv. Das Unternehmen erstellt verschiedene Varianten einer Vielzahl von Inhalten, wobei sowohl Content als auch Funktionen personalisiert werden. „Aus Performancesicht ist es geradezu fantastisch, dass Logik und Caching am ersten Kontaktpunkt ausgeführt werden“, erzählt uns Vox Media CTO Pablo Mercado und fügt hinzu, dass auch sein Team von dem Potenzial von Compute, Kreativität freizusetzen, begeistert ist.

Ein Middleware-Stack, der Flexibilität und Agilität ermöglicht

Das Vox Media Team betrachtet Fastly nicht nur als Content Delivery Network, sondern sogar als noch breiter aufgestelltes „Business Delivery Network“. Millionen von Menschen konsumieren täglich Podcasts, Videos und digitale Medieninhalte aus dem Markenportfolio von Vox Media, das unter anderem The Verge, New York Magazine und vox.com umfasst. Der gesamte Traffic dieser Marken läuft über Fastly.

Das Entwicklerteam von Vox Media arbeitet derzeit an einem Prototyp auf Compute, der bereits als nützlicher „Middleware-Stack“ gehandelt wird und das gesamte Unternehmen flexibler und agiler machen wird. Auch wenn das Hinzufügen einer vorgelagerten neuen Logik manchmal mühsam ist, können Entwickler und kreative Köpfe in dieser Umgebung ihre Business Logic umsetzen oder neue Funktionen agiler testen. Ganz gleich, was sie programmieren – es lässt sich leichter, sicherer und effizienter integrieren.

Neue Funktionen für lückenlose Sicherheit

Das Team bei PerimeterX stellt verhaltensbasierten Bot-Schutz bereit und ist davon begeistert, dass es mit Compute sein Sicherheitsökosystem erweitern kann, indem es zusätzliche Komplexität und Logik in den Prozess einfügt, ohne die Dinge dadurch übermäßig zu verkomplizieren. Da die Kunden nichts an ihrem Anwendungs-Backend ändern müssen, um in den Genuss neuer Funktionen zu kommen, muss auch keine weitere Anwendung hinzugefügt werden. Bösartiger Traffic und gefährliche Aktivitäten werden bereits auf der Edge von Datacentern und Anwendungen ferngehalten.

„Wir nutzen die Geschwindigkeit, mit der Fastly Konfigurationen aktualisiert und die Möglichkeit, Edge Dictionaries mittels Code umzuschreiben und zu lesen“, erzählt uns Ido Safruti, CTO von PerimeterX. „Das hilft uns, Entscheidungen voranzutreiben, noch unabhängiger zu werden und verstärkt auf der Edge zu arbeiten, weil wir einen Teil der API-Codes, die wir vorher verwendet haben, nicht mehr brauchen oder sogar löschen können.“

Hand in Hand mit unseren Kunden

Da wir die Roadmap für Compute gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln, sind diese Erfahrungen und Erkenntnisse sehr wertvoll für uns.

Wie schon in unserer Produktvision für 2021 erwähnt, arbeiten wir weiter an der General Availability. Um eine breitere Akzeptanz unserer Plattform bei Entwicklern aus allen Bereichen zu erreichen, fügen wir noch mehr Sprachen und Tools hinzu, mit denen sie vertraut sind.

Immer mehr Unternehmen entdecken das Potenzial von Compute. Wir freuen uns schon auf den Austausch weiterer Geschichten und Erlebnisse, damit wir die Zukunft gemeinsam gestalten können. Abonnieren Sie unseren Newsletter , wenn Sie über Compute auf dem Laufenden bleiben möchten.