Compute: Einblicke von Firmen, deren Traffic über unsere Serverless-Compute-Umgebung läuft

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Compute: Einblicke von Firmen, deren Traffic über unsere Serverless-Compute-Umgebung läuft

Kimmie Nguyen

Vice President of Product Growth

KundenCompute

Für Performance, Agilität, Sicherheit und Kreativität zu sorgen, ohne sich um die zugrundeliegende Infrastruktur kümmern zu müssen, war von Anfang an das Hauptziel unserer Serverless-Compute-Umgebung Compute.

Es freut uns zu sehen, dass unsere Kunden seit dem Ende der Beta-Phase und dem Übergang zu kontrollierten Liveumgebungen unsere Lösung jetzt auch mit produktivem Traffic testen und damit experimentieren. Durch ihre Anwendungsfälle wird das wahre Potenzial von Serverless Computing greifbar – und das in allen Branchen, vom Publishing über den E-Commerce und die Medien bis hin zur Reisebranche.

Auf unserer letzten Kundenkonferenz haben uns drei Unternehmen aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichtet. Vox Media, Mux und PerimeterX haben ihre Anwendungen auf Compute entwickelt und sind von dem Potenzial der Plattform absolut begeistert. Hier eine Zusammenfassung ihrer Kommentare.

Medienbearbeitung auf der Edge für optimale Performance

Medien sind nicht mehr das, was sie noch vor einigen Jahren waren. Heutzutage gibt es Hunderte von Smartphones, Smart-TVs und Set-Top-Boxen, mit denen Inhalte absolut kompatibel sein müssen. Videomaterial muss also für jedes Gerät angepasst werden und auch Dinge wie Bildschirmgröße und Bandbreite müssen berücksichtigt werden. Leider wirkt sich der Zugriff auf den Origin-Server für jede der unzähligen Geräte- und Netzwerkkombinationen negativ auf die Performance aus.

Die Entwickler von Mux, einem in San Francisco ansässigen Start-up für Videotechnologie, die hinter dem Videostreaming von Medienunternehmen wie Fox und Vimeo steckt, bezeichnen die Möglichkeit, Medien bereits auf der Edge zu bearbeiten, als einen der Hauptvorteile unserer Serverless-Compute-Umgebung. Mit Compute werden die ursprünglichen Manifest-Dateien nahe am Nutzer im Cache gespeichert. Im laufenden Betrieb werden angepasste Versionen für verschiedene Geräte erzeugt, was zu weniger Roundtrips und damit zu einer optimalen Performance des Origin-Servers führt.

Diese Performancevorteile sind auch für Vox Media attraktiv. Das Unternehmen erstellt verschiedene Varianten einer Vielzahl von Inhalten, wobei sowohl Content als auch Funktionen personalisiert werden. „Aus Performancesicht ist es geradezu fantastisch, dass Logik und Caching am ersten Kontaktpunkt ausgeführt werden“, erzählt uns Vox Media CTO Pablo Mercado und fügt hinzu, dass auch sein Team von dem Potenzial von Compute, Kreativität freizusetzen, begeistert ist.

Ein Middleware-Stack, der Flexibilität und Agilität ermöglicht

Das Vox Media Team betrachtet Fastly nicht nur als Content Delivery Network, sondern sogar als noch breiter aufgestelltes „Business Delivery Network“. Millionen von Menschen konsumieren täglich Podcasts, Videos und digitale Medieninhalte aus dem Markenportfolio von Vox Media, das unter anderem The Verge, New York Magazine und vox.com umfasst. Der gesamte Traffic dieser Marken läuft über Fastly.

Das Entwicklerteam von Vox Media arbeitet derzeit an einem Prototyp auf Compute, der bereits als nützlicher „Middleware-Stack“ gehandelt wird und das gesamte Unternehmen flexibler und agiler machen wird. Auch wenn das Hinzufügen einer vorgelagerten neuen Logik manchmal mühsam ist, können Entwickler und kreative Köpfe in dieser Umgebung ihre Business Logic umsetzen oder neue Funktionen agiler testen. Ganz gleich, was sie programmieren – es lässt sich leichter, sicherer und effizienter integrieren.

Neue Funktionen für lückenlose Sicherheit

Das Team bei PerimeterX stellt verhaltensbasierten Bot-Schutz bereit und ist davon begeistert, dass es mit Compute sein Sicherheitsökosystem erweitern kann, indem es zusätzliche Komplexität und Logik in den Prozess einfügt, ohne die Dinge dadurch übermäßig zu verkomplizieren. Da die Kunden nichts an ihrem Anwendungs-Backend ändern müssen, um in den Genuss neuer Funktionen zu kommen, muss auch keine weitere Anwendung hinzugefügt werden. Bösartiger Traffic und gefährliche Aktivitäten werden bereits auf der Edge von Datacentern und Anwendungen ferngehalten.

„Wir nutzen die Geschwindigkeit, mit der Fastly Konfigurationen aktualisiert und die Möglichkeit, Edge Dictionaries mittels Code umzuschreiben und zu lesen“, erzählt uns Ido Safruti, CTO von PerimeterX. „Das hilft uns, Entscheidungen voranzutreiben, noch unabhängiger zu werden und verstärkt auf der Edge zu arbeiten, weil wir einen Teil der API-Codes, die wir vorher verwendet haben, nicht mehr brauchen oder sogar löschen können.“

Hand in Hand mit unseren Kunden

Da wir die Roadmap für Compute gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln, sind diese Erfahrungen und Erkenntnisse sehr wertvoll für uns.

Wie schon in unserer Produktvision für 2021 erwähnt, arbeiten wir weiter an der General Availability. Um eine breitere Akzeptanz unserer Plattform bei Entwicklern aus allen Bereichen zu erreichen, fügen wir noch mehr Sprachen und Tools hinzu, mit denen sie vertraut sind.

Immer mehr Unternehmen entdecken das Potenzial von Compute. Wir freuen uns schon auf den Austausch weiterer Geschichten und Erlebnisse, damit wir die Zukunft gemeinsam gestalten können. Abonnieren Sie unseren Newsletter, wenn Sie über Compute auf dem Laufenden bleiben möchten. 

Dieser Blogpost basiert auf einer Podiumsdiskussion, die im November 2020 auf unserer Kundenkonferenz Altitude geführt wurde. Sehen Sie hier weitere Gespräche über die Zukunft von Fastly und des Internets von dem virtuellen Event.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren