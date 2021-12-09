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Lee Chen
VP, Corporate Development and Strategic Partnerships, Fastly
Lee Chen ist der VP of Corporate Development and Strategic Partnerships bei Fastly und Executive Sponsor für unsere Medienprodukte. Bei Fastly leitete er bereits die unterschiedlichsten Funktionen in den Bereichen Produkt, Marketing und Partnerschaften. In den letzten 20 Jahren war er in der Medien- und Unterhaltungsbranche tätig und leistete Pionierarbeit bei Liveübertragungen über das Internet. Bevor er zu Fastly kam, gründete und leitete er mehrere Startups in den Bereichen Technologie und E-Sport.
Gartner kürt Fastlys globale CDN-Lösung in seinem „Voice of the Customer“ Report 2022 zur „Customers‘ Choice“
Wir sind stolz darauf bekanntzugeben, dass Fastly im Gartner Peer Insights™ „Voice of the Customer“ Report 2022 in der Rubrik Global CDN als „Customers‘ Choice“ ausgezeichnet wurde.
30 Jahre Websites: Fünf Lektionen, die sich Entwickler für die nächsten 30 Jahre zu Herzen nehmen sollten
Die Infrastruktur des Internets – und die Anwendungen, die darauf beruhen – müssen sich laufend weiterentwickeln, um den sich ständig ändernden Erwartungen moderner und zukünftiger Endnutzer gerecht zu werden. Wir haben fünf Lektionen zusammengestellt, die sich Webentwickler für die nächsten drei Jahrzehnte zunutze machen können.