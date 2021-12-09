Lee Chen ist der VP of Corporate Development and Strategic Partnerships bei Fastly und Executive Sponsor für unsere Medienprodukte. Bei Fastly leitete er bereits die unterschiedlichsten Funktionen in den Bereichen Produkt, Marketing und Partnerschaften. In den letzten 20 Jahren war er in der Medien- und Unterhaltungsbranche tätig und leistete Pionierarbeit bei Liveübertragungen über das Internet. Bevor er zu Fastly kam, gründete und leitete er mehrere Startups in den Bereichen Technologie und E-Sport.

Bio anzeigen