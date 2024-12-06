Gartner kürt Fastlys globale CDN-Lösung in seinem „Voice of the Customer“ Report 2022 zur „Customers‘ Choice“

Wir sind stolz darauf bekannt zu geben , dass Fastly im Gartner Peer Insights™ „Voice of the Customer“ Report 2022 in der Rubrik Global CDN als „Customers‘ Choice“ ausgezeichnet wurde. Fastly hat sich mit einer Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Sternen rigoros gegen sechs andere Mitbewerber durchgesetzt, und 97 % der Kunden würden Fastly weiterempfehlen.

Fastly Kundenrezensionen im Wortlaut

Diese Auszeichnung basiert auf Bewertungen von tatsächlichen Kunden, die unsere CDN-Plattform gekauft, implementiert und genutzt haben. Wir fühlen uns durch ihr Feedback sehr geehrt:

„Ich bin von den individuellen VCL-Möglichkeiten bei Fastlys CDN sowie der wirklich einfachen Nutzung des Produkts total begeistert. Die Vertriebsmitarbeiter sind äußerst kompetent und das Support-Team hat mir bei all meinen Fragen und Problemen bisher schnell und zielführend geholfen. Auch Fastlys technische Dokumentation zu den unterschiedlichen Produkten und Services ist bemerkenswert.“ – Business Solutions Analyst, Transportdienstleistungen

„Wir sind auf Fastly umgestiegen, weil wir eine Plattform wollten, auf der wir auch entwickeln können. Was die bloße Auslieferung von Inhalten anbelangt, können andere Anbieter Fastly vielleicht das Wasser reichen. Eine auf Entwickler ausgerichtete Plattform mit umfangreichen Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten bietet aber nur Fastly. So konnten wir Business Logic näher zu unseren Nutzern und weg von instabilen, intern verwalteten Proxies und Caching Layern bringen. Die Performance könnte nicht besser sein, und die Transparenz über den Traffic-Flow erleichtert die operative Nutzung, wenn wir ein Problem mit einem Origin-Server untersuchen müssen.“ – Director, Software Engineering, Medien & Publishing undefined

„Für unser Unternehmen ist Fastly nicht nur für die Inhaltsauslieferung, sondern auch in puncto Websicherheit und technischer Support eine solide Wahl. Fastly bietet uns enormen Mehrwert und ist wesentlich mehr als nur ein CDN. Der Support übertrifft alles, was wir bisher kannten.“ – Senior Full Stack Web Developer, Einzelhandel

„Wir lieben Fastly. So sehr, dass ich eine Lobrede auf das Unternehmen halten könnte. Das Fastly Team ist immer freundlich und hilfsbereit, bringt uns mit den richtigen Ansprechpartnern in Kontakt, wenn wir Hilfe brauchen, und und und …“ – CTO, Medien & Publishing

Warum sich ein gutes Kundenerlebnis auszahlt

Bei der Durchsicht der Rezensionen des letzten Jahres sind uns einige zentrale Themen aufgefallen:

Performance: „Die wachsende Anzahl an POPs und das immer größere Netzwerk machen Fastly wirklich zu einem der schnellsten CDNs der Welt.“ – Technical Account Manager, IT-Dienstleistungen

Zusammenarbeit: „Fastlys flexible Architektur ist der Hauptgrund, warum man sich gegen Blackbox-Anbieter wie Akamai entscheiden sollte.“ – Head of Digital Marketing, Medien & Publishing

Einfache Implementierung und ausgezeichnete Dokumentation „Durch die Implementierung der Technologieplattform von Fastly haben wir viel über die Auslieferung von Medieninhalten gelernt. So waren wir nach 15 Jahren bei der Konkurrenz über die granulare Kontrolle erstaunt, die Fastlys CDN bietet. Wir sind keine Programmierer, sodass mich die Notwendigkeit, VCL anzuwenden, um optimale Ergebnisse auf Fastly zu erzielen, anfangs überfordert hat. Dank Code-Beispielen, Anweisungen und dem hervorragenden Support waren wir aber trotzdem schnell startklar. Bereits der erste Setup-Versuch war erfolgreich, und wir sind davon überzeugt, dass es so weitergehen wird!“ – Global Marketing Associates, Finanzdienstleistungen

Diese Auszeichnung ist eine von vielen, die Fastly im Jahr 2022 erhalten hat. Bereits im März 2022 wurde Fastly zum vierten Mal in Folge zum Gartner Peer Insights „Customers’ Choice for Web Application and API Protection (WAAP)“ undefinedernannt. Außerdem wurde Fastly in der Anbieterbewertung „IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network 2022“ zum „Leader“ gekürt.

Wie jeder weiß, sind Kunden das beste Aushängeschild für Ihre Services. Wir sind für unsere Kunden dankbar und freuen uns darauf, ihre Erwartungen auch künftig zu übertreffen.

Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Global CDN, April 2022.

Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web Application and API Protection, März 2022.

Die Inhalte von Gartner Peer Insights setzen sich aus Meinungen einzelner Endnutzer zusammen, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Diese Inhalte sind weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen noch repräsentieren sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Services und übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich jeglicher Gewährleistung bezüglich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Gartner Peer Insights™ sind eingetragene Handelsmarken von Gartner Inc. bzw. seiner Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern, die hier mit ausdrücklicher Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.