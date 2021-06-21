Wie kann Fastly zu einer besseren Website-Performance und digitaler Nachhaltigkeit beitragen? Hier sind fünf nützliche Tipps.

Leon Brocard

In diesem Blogpost zeigen wir, wie die Geschwindigkeitsänderungen einer Website mit Compute und WebPageTest noch vor der Implementierung getestet werden können. WebPageTest ist ein Web-Performance-Tool, das echte Browser nutzt, um die Web-Performance der ursprünglichen mit der transformierten Seite zu vergleichen.