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Leon Brocard
Principal Solutions Architect, Fastly
Leon Brocard ist Senior Solutions Architect bei Fastly, der zahlreiche Beiträge zur Perl-Community leistet und die Farbe Orange liebt. Um Dinge zu erledigen, nutzt er am liebsten Open Source. https://fosstodon.org/@orangeacme
5 Tipps für die Erstellung schnellerer und nachhaltigerer Websites mit Fastly
Wie kann Fastly zu einer besseren Website-Performance und digitaler Nachhaltigkeit beitragen? Hier sind fünf nützliche Tipps.
So testen Sie die Website-Geschwindigkeitsoptimierung mit Compute
In diesem Blogpost zeigen wir, wie die Geschwindigkeitsänderungen einer Website mit Compute und WebPageTest noch vor der Implementierung getestet werden können. WebPageTest ist ein Web-Performance-Tool, das echte Browser nutzt, um die Web-Performance der ursprünglichen mit der transformierten Seite zu vergleichen.