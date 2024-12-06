5 Tipps für die Erstellung schnellerer und nachhaltigerer Websites mit Fastly

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
Unternehmen Das Team hinter besseren Onlineerlebnissen POP-Standorte Eine neue Architektur für das moderne Internet Branchenanalysten Erfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagen News Aktuelle Updates und Ankündigungen Plattform Die Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen Erlebnissen Kundenfallstudien Erfolgsgeschichten der besten Seiten des Webs Events Treffen Sie uns persönlich Karriere Entwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN) Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweit Livestreaming Bieten Sie nahtlose Livestreaming-Erlebnisse Videostreaming (VoD) Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-Videoerlebnisse Media Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-Bereitstellung On-the-Fly Packager Dynamisches Packen von On-demand-Videos in Echtzeit Image Optimizer Schnelle Bildverarbeitung auf der Edge Loadbalancer Granulare Kontrolle über Routing-Entscheidungen TLS-Verschlüsselung Vereinfachte TLS-Verwaltung Origin Connect Ihre direkte Verbindung zu Fastly IP-Adressen Einfache Verwaltung von IP-Adressen HTTP/3 und QUIC Moderne Protokolle Domain Research API Sofortige, genaue Entdeckung von Domainnamen Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAF Moderne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder Umgebung Bot-Management Erkennung und Abwehr von Bot-Angriffen DDoS-Schutz Automatische Abwehr disruptiver verteilter Angriffe API-Sicherheit Sichern Sie Ihre API-Endpoints ab Client-seitiger Schutz Schutz vor Client-seitigen Angriffen AI-Bot-Management Verhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge Computing Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse. Key Value Store Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen WebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Enterprise Serverless Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist KI Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching. Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Programmierbarer Cache Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt. MCP Server KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-Logging Log-Streaming und Analyse in Echtzeit Edge Observer Entdecken Sie Live- und historische Traffic-Daten Domain Inspector Erhalten Sie Einblicke auf Domain-Ebene Origin Inspector Erhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die Edge Benachrichtigungen Erstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene Metriken Log Explorer &amp; Insights Interagieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional Services Professionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres Auslieferungsservice Live Entertainment Services Livestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassen Support-Pläne Erstklassiger Support von A–Z Managed CDN Maximale Kontrolle und Flexibilität Managed Security Kompetenter Schutz für Webanwendungen Kunden-Support Fastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-Streaming Sorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf Abruf Neue Medien Mehr Performance für neue Medienmarken Digitales Publishing Echtzeitjournalismus mit besseren Lesererlebnissen E-Commerce Schnelle, personalisierte und skalierbare Kundenerlebnisse Finanzdienstleistungen Integrierte Sicherheit zum Schutz von Kundendaten Hightech Sofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres Geschäftswachstums Reise- und Gastgewerbe Maßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und Besucher E-Learning Bieten Sie sichere, skalierbare Lernerlebnisse Gaming Fördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-Downloads
Infrastruktureinsparungen Niedrigere, besser kalkulierbare Cloud-Kosten Multi-Cloud-Optimierung Sorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-Ressourcen Kundenvertrauen Erfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von Fastly Datenschutz So schützen Sie die Daten Ihrer Nutzer Sustainability Dashboard Sehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
Entwickler Entwickeln Sie Großartiges Fast Forward Wir schaffen ein vertrauenswürdigeres Internet Entwicklertools Hochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches Arbeiten Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Community Tauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt aus Registrieren Kostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit Fastly Helfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender Erlebnisse Cloud-Partner Entdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-Services Channel-Partner Verbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-Produkten Technologie- und Integrationspartner Entdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner Portal Erhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-Partnerressourcen Partner werden Steigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-Produkten Partner finden Holen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

Dokumentation Holen Sie mehr aus Fastly heraus Ressourcen-Bibliothek Entdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr. Fastly Academy Praxisbezogenes Lernen mit Fastly-Produkten Learning Center Erfahren Sie mehr zum Thema Internet-Technologie Blog Unsere neuesten Gedanken und Ideen Sicherheitsuntersuchungen Mehr Sicherheit durch Untersuchungen Die Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-Center Wie können wir Ihnen helfen? Kontakt aufnehmen Sprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

5 Tipps für die Erstellung schnellerer und nachhaltigerer Websites mit Fastly

Leon Brocard

Principal Solutions Architect, Fastly

CDN und AuslieferungPerformance

Als Mitglied des Solutions-Engineering-Teams bei Fastly entwickle ich Lösungen für Kunden, die die flexible Edge Cloud von Fastly nutzen. Mein Schwerpunkt liegt dabei häufig auf der Verbesserung der Web-Performance. Erst kürzlich habe ich einige Zeit damit verbracht, mich mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung zu befassen, und war angenehm von dem engen Zusammenhang zwischen digitaler Nachhaltigkeit und Web-Performance überrascht.

Quellen zur digitalen Nachhaltigkeit sind schwer zu finden. Deshalb bin ich besonders dankbar für den vor kurzem veröffentlichten Bericht der W3C Sustainable Web Design Community Group, der einen Entwurf der Web Sustainability Guidelines enthält.

Der Bericht besteht aus mehreren Empfehlungen, die (wie aus der nachstehenden Aufzählung ersichtlich) jeweils mit einer Nummer versehen sind. Jede Empfehlung umfasst dabei detaillierte Informationen, Erfolgskriterien, Vorteile, Beispiele und Ressourcen. Fünf dieser Empfehlungen versprechen allerdings einen besonderen Mehrwert bei der Verbesserung der Web-Performance. 

Der Leitfaden enthält auch einige zusätzliche Anregungen für eine verbesserte Wirksamkeit: 

  • 2.6 Entwicklung reibungsloser und nutzerfreundlicher Erlebnisse als Standard

  • 2.7 Vermeidung unnötiger oder übermäßiger Assets

  • 2.16 Mehr Nachhaltigkeit bei Medien-Assets

  • 2.18 Mehr Nachhaltigkeit bei Schriftarten

  • 2.26 Integration von Performance-Tests in jeden größeren Release-Zyklus

  • 3.1 Ermittlung relevanter technischer Indikatoren

  • 3.2 Minimierung von HTML, CSS und JavaScript

  • 3.7 Rigorose Überprüfung von Drittanbieterservices

  • 3.9 Vermeidung von Inhalten, die das Rendern von Websites blockieren

  • 5.27 Festlegung von Performance- und Umweltbudgets

Sehen wir uns die fünf wichtigsten Empfehlungen aber einmal genauer an:

2.15 Mehr Nachhaltigkeit bei Medien-Assets

Bei den meisten Websites und Anwendungen sind Bilder die Hauptursache für hohe Datenübertragungsraten, da sie oft in großer Zahl verwendet werden und sehr nützlich sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollten Sie also nichts unversucht lassen, um die Größe von Bilddateien zu minimieren und unnötiges Laden zu vermeiden.

Erfolgskriterium Bildoptimierung: Ändern Sie die Größe, optimieren und komprimieren Sie jedes Bild (außerhalb des Browsers) und bieten Sie jeweils verschiedene Bildgrößen für unterschiedliche Bildschirmauflösungen an.

Performance-Vorteil: Durch Bildoptimierung können Sie Ihre Website in puncto HTTP-Anfragen, Datenübertragung und in einigen Fällen sogar beim physischen Rendering erheblich beschleunigen. All dies beeinflusst das Nutzererlebnis und die Zugriffsgeschwindigkeit.

Fastly Fokus: Fastlys Image Optimizer verbessert Ihre Performance ohne Abstriche beim Nutzererlebnis zu machen, indem Sie durch Bildoptimierung auf der Edge für schnellere Seitenladezeiten sorgen. Begeistern Sie die Besucher Ihrer Website durch kurze Seitenladezeiten – und bieten Sie Ihrem Entwicklerteam die Möglichkeit, sich auf wichtigere Dinge als auf die Bildoptimierung zu konzentrieren. 

4.2 Optimiertes Browser Caching

Browser Caching sorgt dafür, dass Dateien nicht ständig neu vom Server geladen werden müssen. In bestimmten Situationen können sie sogar offline angezeigt werden (oder im Falle eines Reverse Proxys sofort wiederkehrende Anfragen ohne zusätzlichen serverseitigen Rechenaufwand senden). Dies hat Vorteile für Nachhaltigkeit und Performance (zum Beispiel durch die deutlich kürzere Time to First Byte).

Erfolgskriterium serverseitiges Caching: Wenn Sie ein CMS verwenden, installieren Sie ein entsprechendes Plugin, um das serverseitige Caching zu aktivieren. Verwenden Sie andernfalls die mitgelieferten Serverkonfigurationsdateien, um den Ablauf des Dateityp-Cache mit den HTTP-Headern „expires“, „bfcache“ oder „cache-control“ einzubinden und zu optimieren. Wenn Sie eine Sprache oder ein Framework verwenden, das Seiten auf Anfrage generiert, sollten Sie die Antworten für statische Seiten im Cache speichern, damit sie für zukünftige Besucher wiederverwendet werden können.

Performance-Vorteil: Nicht modifizierte Dateien müssen nicht ständig neu heruntergeladen werden (was Bandbreite spart), und das serverseitige Caching sorgt für einen geringeren Bedarf an Computing-Ressourcen (da wahrscheinlich weniger HTTP-Anfragen gestellt werden). Außerdem wird durch die Auswahl der zwischengespeicherten Inhalte ein Gleichgewicht zwischen einem schnelleren Neuladen und der Notwendigkeit, neue Seiten anzufordern, hergestellt. Dadurch entstehen für die Besucher unter Umständen kürzere Wartezeiten, da die Daten für wiederholte Anfragen zwischengespeichert werden.

Fastly Fokus: Caching ist unser Steckenpferd, und wenn Sie sowohl um Browser und bei Fastly cachen, sind Sie ganz vorne mit dabei. Weitere Infos und Best Practices finden Sie in unserer Dokumentation unter Cache freshness and TTLs

4.3 Komprimierung von Dateien

Jede Datei nimmt eine bestimmte Menge an Speicherplatz auf dem Server ein, und diese Daten müssen über das Internet an jeden Besucher gesendet werden. Dadurch werden zwar Ressourcen verbraucht, aber durch die Verwendung von Komprimierungsalgorithmen können Sie jede Datei verkleinern, sodass ihre Reise weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Erfolgskriterium serverseitige Komprimierung: Wenn Sie ein CMS verwenden, installieren Sie ein entsprechendes Plugin wie Brotli oder GZIP, um die serverseitige Komprimierung zu aktivieren. Andernfalls verwenden Sie die mitgelieferten Serverkonfigurationsdateien, um die performancebezogenen Funktionen einzubinden und an Ihre Anforderungen anzupassen.

Fastly Fokus: Die verlustfreie Komprimierung von Assets sorgt für einen klaren Performance-Gewinn. Fastly kann sowohl cachefähige als auch nicht cachefähige Inhalte komprimieren. Einzelheiten finden Sie in unserer Dokumentation unter Delivering compressed content through Fastly

4.7 Die Aktualisierungsrate ist relevant für die Bedürfnisse der Nutzer

Rufen Sie nur Daten vom Server ab, die Ihre Besucher auch wirklich brauchen. Verlassen Sie sich so weit wie möglich auf einen clientseitigen oder serverseitigen Cache und einen clientseitigen/lokalen Speicher. Anstatt die Daten mit einer bestimmten Häufigkeit zu aktualisieren, können Sie es dem Besucher überlassen, die Aktualisierung manuell vorzunehmen.

Erfolgskriterium Aktualisierungsrate: Die Aktualisierungsrate (sowohl für den Cache als auch für die lokal gespeicherten Daten und die Website) wird je nach Anforderungen der Besucher festgelegt.

Wirtschaftlicher Vorteil: Caching kann zur Kostensenkung beitragen, indem es für geringere Datenmengen sorgt, die über das Netzwerk übertragen werden.

Fastly Fokus: Wenn es um das Cachen von Inhalten bei Fastly geht, können Sie die Cache-Dauer ändern (siehe Cache freshness and TTLs) und Inhalte invalidieren, wenn sie sich ändern (siehe Purging).  

4.10 Erwägung von CDNs und Edge Caching

Edge Caching und CDN-Auslieferung können dazu beitragen, die nachhaltige Bereitstellung digitaler Services zu optimieren, indem Sie die Übertragsungsweise Ihres Web-Traffics über das Internet optimieren.

Erfolgskriterium Content Delivery Networks (CDNs): Wenn Sie Angebote für ein weltweit verteiltes Publikum erstellen, sollten Sie ein CDN verwenden, um einfache, schreibgeschützte, vorab generierte Ressourcen schnell und effizient zu speichern und auszuliefern. CDNs können zwar definitiv zu einer besseren Performance beitragen, stellen aber auch eine weitere Infrastrukturebene dar, die unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollte.

Performance-Vorteil: Besucher erleben kürzere Latenzzeiten, da sich die Entfernung zwischen ihnen und dem Server verringert.

Fastly Fokus: Von dieser Lösung abzuraten, fällt uns schwer, denn wir sind davon überzeugt, dass Edge Caching rund um den Globus für schnelle, personalisierte Erlebnisse sorgen kann.

Entwickeln Sie (sich) mit uns

Erstellen Sie schnellere und nachhaltigere Websites mit Fastly an Ihrer Seite.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren