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Lizzy Brophy
Product Marketing Manager, Compute@Edge, Fastly
Als Product Marketing Manager bei Fastly konzentriert sich Lizzy Brophy auf die Kommunikations- und Go-to-Market-Strategie für Compute@Edge. Davor war Lizzy im Product and Lifecycle Marketing bei InVision tätig. In ihrer Freizeit findet man sie in den Rocky Mountains an, wo sie je nach Saison entweder Ski fährt oder wandert.
Computeund eine kostenlose Testversion davon sind jetzt allgemein verfügbar
Ab sofort ist unsere Serverless-Compute-Umgebung Compute allgemein verfügbar. Und damit Sie die Plattform unverbindlich testen können, schenken wir Ihnen kostenloses Guthaben. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie ein Experiment starten und sich selbst von der Flexibilität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Compute überzeugen können.