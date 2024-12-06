Computeund eine kostenlose Testversion davon sind jetzt allgemein verfügbar

Ab heute ist unsere Serverless-Compute-Umgebung Compute, die kürzlich in der Studie „The Forrester New Wave: Edge Development Platforms“ als „Leader“ eingestuft wurde, allgemein verfügbar. Und damit Sie die Plattform unverbindlich testen können, schenken wir Ihnen kostenloses Guthaben.

Registrieren Sie sich zunächst für einen kostenlosen Fastly Account und starten Sie im Tab „Compute“ einen neuen Service. Folgen Sie anschließend den Anweisungen, um Ihren ersten Service einzurichten und loszulegen.

Noch Fragen? Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie ein Experiment starten und sich selbst von der Flexibilität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Compute überzeugen können.

Schritt 1: Projekt auswählen

Wenn Sie auf der Suche nach einem unterhaltsamen Experiment sind, sehen Sie sich an, wie wir das kultige Videospiel DOOM auf Compute portiert haben , oder lassen Sie sich von unseren Anwendungsfällen inspirieren. Wenn Sie aber lieber die tatsächlichen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen testen möchten, empfehle ich Ihnen eines unserer Starter Kits , mit dem Sie ein kleines Projekt starten und skalieren können, um daraus entsprechende Erkenntnisse zu ziehen.

Werfen Sie am besten gleich einen Blick auf unser Starter Kit für statische Inhalte . Mit Compute können Sie die Performance, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit von statischen Bucket Services wie Google Cloud Storage und AWS S3 verbessern. Sie können zusätzliche Header löschen oder sicherheitsrelevante Header hinzufügen, Query Strings entfernen, dynamisch eine 404-Seite ausgeben und Anfragen für Verzeichnisse auf index.html umleiten.

Schritt 2: Metriken definieren

Als Nächstes sollten Sie festlegen, auf welche Metriken Sie sich konzentrieren wollen, um die Vorteile von Edge Computing für Ihr Unternehmen schnell beurteilen zu können. Bei unserem Beispiel mit den statischen Inhalten sollten Sie sich die Performance-Verbesserungen ansehen, wobei die Seitenladezeit als primäre Messgröße dient. Nachdem Sie jetzt wissen, mit welchem Anwendungsfall Sie experimentieren möchten und wie Sie den Erfolg definieren, sind Sie bereit, Compute zu testen.

Ihre kostenlose Testversion enthält Compute-Guthaben im Wert von 50 US-Dollar (oder entsprechendem Betrag in lokaler Währung), das Sie für dieses Experiment nutzen können. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte, um loszulegen:

Loggen Sie sich ein oder erstellen Sie einen neuen Fastly Account . Klicken Sie im Abschnitt „Compute“ auf „Create Compute service“ und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Fastly CLI. Verwenden Sie in der CLI fastly compute init , um loszulegen, und wählen Sie das Starter Kit „Static Content“ aus.

Schritt 3: Analysieren und Erkenntnisse übertragen

Nehmen Sie sich nach Abschluss Ihres Experiments etwas Zeit, um die Ergebnisse zu evaluieren – einschließlich der sich geänderten Metriken und des Gesamtprozesses. Stellen Sie sich zum Beispiel folgende Fragen:

Welche Verbesserungen haben Sie bei den von Ihnen festgelegten Erfolgsmetriken festgestellt?

Welche sonstigen Verbesserungen konnten Sie erzielen?

Was hat besonders gut funktioniert?

Wobei sollten Sie sich vielleicht zusätzliche Unterstützung holen?

Mit den Ergebnissen Ihres Experiments und den wichtigsten prozessbezogenen Erkenntnissen sind Sie bestens gerüstet, um weitere Vorteile von Edge Computing zu erkunden.

Nächste Schritte

Wenn Sie nur noch für kurze Zeit Codeänderungen durchführen können oder kurz vor den Jahresendfristen für Forschung und Experimente stehen, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um sich kostenlos eingehender mit Computezu befassen .