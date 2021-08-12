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Luis Flores
Principal Software Engineer, Fastly
Luis Flores Martinez ist Principal Software Engineer bei Fastly. Als ehemaliger Fastly Kunde, Netzwerkliebhaber in seiner Schulzeit und Kunstliebhaber seit seiner Kindheit erstellt Luis am liebsten Nutzeroberflächen bei Fastly und kombiniert dabei Systemdenken und Designprinzipien. In seiner Freizeit kauft er in San Francisco frisches Gemüse, liest Comics, zeichnet und hört Jazz und elektronische Musik.
Einführung des Dark Mode für das Fastly Control Panel
Wir haben Ihr Feedback berücksichtigt und als neuestes Design-Update für unser Control Panel den Dark Mode eingeführt. Die Funktionen bleiben dieselben wie im Light Mode, Sie profitieren damit aber von wichtigen Zusatzvorteilen.