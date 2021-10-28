Als Assistant Vice President (AVP) von Compute@Edge Sales leitet Matt die Bemühungen, die Edge-Computing-Technologie von Fastly weiträumig einzuführen. Seit nunmehr über 10 Jahren beschäftigt er sich in verschiedensten Positionen – vom Kundenservice über das Sales Engineering bis hin zum Produktmanagement und der Vertriebsleitung – mit dem Auf- und Ausbau von B2B-SaaS-Plattformen. Vor seiner Tätigkeit in der Tech-Branche entwickelte Matt Drupal Websites, baute ein SEO-basiertes Verlagsunternehmen auf und arbeitete im Bereich Nachhaltigkeit, wo er als Senior Policy Advisor bei den Vereinten Nationen und als erster Nachhaltigkeitsmanager an der University of Southern California tätig war. Matt hat einen Bachelorabschluss von der University of California in Berkeley und einen Masterabschluss von der Yale University.

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