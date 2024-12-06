100.000 US-Dollar monatliches Edge-Computing-Guthaben für 9 Monate

Seit der Einführung von Compute Ende 2019 unterstützen wir Kunden beim Launch globaler produktiver Workloads für Anwendungsfälle wie A/B-Test-Frameworks, Website-Personalisierung, Portierung von Backend-Services für Latenzreduzierung und Skalierung, Edge-Authentifizierung und JWT-Tokenanreicherung, Sicherheitsprüfungen, Edge-Umleitungen, verschiedene Anwendungsfälle für Manifestmanipulationen und vieles mehr.

Die bisherigen Ergebnisse sind beeindruckend und nicht nur auf diese Anwendungsfälle beschränkt. Im Kern ist Compute eine sehr schnelle, sehr sichere allgemeine Computing-Umgebung, und fast jede Logik lässt sich auf der Edge besser ausführen . In dieser Demo zeigen wir Ihnen, wie das kultige Videospiel DOOM interaktiv auf Compute laufen kann.

Doch trotz der nachweislichen Vorteile von Edge Computing höre ich immer noch von Entwicklern, dass sie zögern, es auszuprobieren, weil es zwei Einstiegshürden gibt: Kosten und Lernkurve. Wir haben viel getan, um die Lernkurve abzuflachen . Deshalb freue ich mich besonders, Ihnen ankündigen zu können, dass wir den Einstieg in Compute jetzt auch kostengünstiger gestalten.

Nur für kurze Zeit können Sie sich als Anreiz für den Umstieg auf Compute neun Monate lang 100.000 US-Dollar monatliches Edge-Computing-Guthaben sichern. Die Einzelheiten erfahren Sie unter dem Link. Hier aber vorab zwei Hinweise: 1) Dieses Angebot ist zeitlich befristet, und 2) jeder Kunde, der einen Vertrag mit uns abschließt, erhält die Chance auf fast 1 Million US-Dollar an kostenlosem Compute-Guthaben.

Im weiteren Verlauf dieses Posts möchte ich auf einige der häufigsten Fragen eingehen, die mir von neugierigen Entwicklern gestellt werden. Wenn Sie aber schon jetzt bereit sind, Compute zu testen, können Sie direkt loslegen !

Warum Compute?

Die Entwicklung auf der Edge bedeutet einen Übergang von einer monolithischen Architektur zu einer entkoppelten Microservices-Architektur, die für mehr Flexibilität, Kontrolle und Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Projekten sorgt. Dieser relativ neue Entwicklungsansatz ermöglicht es Developern, Code näher an ihren Endnutzern bereitzustellen, als es die typischen zentralen Clouds wie AWS, GCP und Azure zulassen. Tatsächlich ist Compute an allen unseren globalen POPs verfügbar .

Das Besondere an unserer Lösung ist, dass Code, der in Rust, AssemblyScript oder JavaScript geschrieben wurde, in WebAssembly Binärdateien vorkompiliert wird und innerhalb von Millisekunden, nachdem eine entsprechende Anfrage an einem beliebigen POP eingeht, ausgeführt werden kann. Es handelt sich dabei um einen besonders sicheren und schnellen Edge-Computing-Ansatz, der sich für Unternehmen mit latenzempfindlichen Workloads als besonders vorteilhaft erweist. Latenzen sind auch für uns ein so wichtiges Thema, dass wir unsere Next-Gen-Produkte selbst mit Compute entwickeln. Sie können also davon ausgehen, dass es in Zukunft noch viele weitere Anwendungen geben wird, die diese Kerntechnologie nutzen.

Außerdem gehört Compute zu den einzigen beiden Lösungen, die in der Studie „The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms“ (4. Quartal 2021) als „Leader“ eingestuft wurden . Damit festigen wir unsere Position als wichtiger Akteur auf dem Wachstumsmarkt des Edge Computings.

„Compute erleichtert die Entwicklung und lässt sich ganz einfach bereitstellen. Bei Edgemesh konzentrieren wir uns stets auf zwei Dinge: Performance und Stabilität. Als wir mit Fastly produktiv gingen, sahen unsere Kunden eine sofortige Verbesserung in allen Bereichen. Die mittlere Time to First Byte verbesserte sich im Durchschnitt um das Fünffache. Die durchschnittlichen Verbesserungen sind wichtig, aber der wahre Jackpot ist die Stabilität, die hinter diesen Beschleunigungen steckt. Unsere Kunden beobachten eine deutliche Verringerung der Latenzzeiten bei allen KPIs, was auf die gleichbleibend stabilen Antwortzeiten zurückzuführen ist, die wir von Fastlys Edge erhalten. Bei der Bereitstellung unserer gemeinsamen Technologielösung ist es, als würde ein Orkan über die Leistungskennzahlen unserer Kunden hinwegfegen: Jede Kennzahl fällt sofort und bleibt stabil. Seit diese schnelle neue Lösung für unsere Kunden verfügbar ist, sind die unmittelbaren Auswirkungen auf ihren Umsatz deutlich spürbar.“ – Jake Loveless, CEO, Edgemesh

Wann sollten Sie Compute nutzen?

Jetzt da Sie einige der Gründe für die Einführung von Compute kennen, sollten wir über seine Anwendung sprechen. Obwohl sich Compute nicht für alles perfekt eignet, lassen sich häufige Musterfälle beobachten, in denen Developer die Plattform als empfehlenswerte Entwicklungsumgebung betrachten.

Zugriff auf den Body und Änderungen : Mit Compute können Sie auf den gesamten Body von Anfrage und Antwort zugreifen. Viele unserer derzeitigen Kunden tun genau das auf der Edge, anstatt für Body-Änderungen, Content Stitching und Personalisierung auf einen Origin-Server zurückzugreifen.

Engpässe im Backend : Nutzererlebnisse hängen von Backend Calls ab, die häufig zu Latenzproblemen führen. Anstatt die Seite bzw. die Inhalte sofort nutzen zu können, müssen Endnutzer auf Backend-Antworten wie Authentifizierung , Personalisierung oder Daten warten, die allesamt auf der Edge bereitgestellt werden könnten.

Serialisierte Backend Calls : Nutzer müssen auf serialisierte Backend Calls warten, wobei sich jede Antwort auf die Seitenladezeit oder das endgültige Rendering des Nutzererlebnisses auswirkt. Im Gegensatz dazu kann Compute asynchron mehrere Backends ansteuern und aufrufen. Die resultierenden Antworten können im Speicher gehalten werden, während Funktionen, Compute-Zyklen und Content Stitching viel schneller direkt auf der Edge ausgeführt werden.

Unzureichende Edge-Performance : Viele unserer Kunden sind von der Geschwindigkeit von Compute begeistert, denn nicht jede Edge ist gleich. Durch unsere Implementierung von Wasm gehören Cold Starts bei uns effektiv der Vergangenheit an . Außerdem bieten wir für die Ausführung der einzelnen Funktionen jede Menge Rechenleistung an. All das bedeutet, dass wir Ihre Anwendungen beeindruckend schnell machen können.

Komplexe und teure Infrastruktur : Zahlreiche Kunden kommen inzwischen in bestimmten Teilen ihres Stacks ganz ohne selbstverwaltete Cloud-Server und Hardware aus. Warum sollten Sie sich auch um die Pflege Ihrer Infrastruktur kümmern, wenn Sie die Möglichkeit haben, sie ganz nach Bedarf und auf kostengünstigere Weise zu skalieren?

Bedarf an schnellen und sicheren Prozessen: Mit Compute isolieren wir die Laufzeit für jede Antwort vollständig und fahren die Umgebung sofort herunter, sobald die Funktion komplett ausgeführt wurde. Auf diese Weise wird die Eventualität von Side-Channel-Angriffen sowie die Sorge um laute oder unsichere Nachbarn wirkungsvoll gemindert. Im Gegensatz zu Lösungen, die den einfacheren Weg gegangen sind, indem V8 Isolates von Chrome auf der Edge verfügbar gemacht (und dann als serverlose Edge-Compute-Lösung verkauft) wurden, halten wir die Laufzeitumgebung nicht für nachfolgende Prozesse offen. Jede Antwort erhält ihre eigene sichere Sandbox, was dadurch möglich ist, dass Cold Starts effektiv (im Mikrosekundenbereich) eliminiert werden. Viele Kunden benötigen dieses Sicherheitsniveau, um Edge Computing in großem Maßstab einzuführen.

Wie können Sie die Kosten vorhersagen?

Einfach ausgedrückt: Die mit Compute verbundenen Kosten lassen sich nur schwierig vorhersagen, da sie auf dem Anfragevolumen, dem genutzten Speicherplatz und der verwendeten CPU basieren. In unserem aktuellen Preismodell wirken sich daher der von Ihnen geschriebene Code und die Geschwindigkeit Ihrer Backend Calls auf die Kosten aus. Sobald Sie aber eine Workload erstellt und getestet haben, können wir die Performance dieser Workload beobachten und Ihnen ein Berechnungstool zur Verfügung stellen, das eine genauere Kostenprognose ermöglicht.

Um etwaige Bedenken im Hinblick auf die Kosten zu zerstreuen und die Einstiegshürden beim Testen und Entwickeln zu verringern, haben wir dieses zeitlich begrenzte Angebot ins Leben gerufen. Damit können Sie Compute 90 Tage lang kostenlos testen. Wenn Sie dann immer noch nicht überzeugt sind, können Sie kostenlos kündigen. Wenn Sie aber dabei bleiben, erhalten Sie weitere sechs Monate kostenloses Compute-Guthaben im Wert von bis zu 100.000 US-Dollar monatlich. Wir stellen Ihnen nur die letzten sechs Monate des 15-monatigen Vertrags in Rechnung. Bis dahin sollten Sie wissen, ob sich unsere Plattform für Ihre Edge-Compute-Anwendungsfälle bewährt hat, und auch eine klare Vorstellung von den Kosten haben.

Probieren Sie es aus