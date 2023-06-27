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Mili Mathews
Partner Marketing Manager, Technology Alliances, Fastly
Als Partner Marketing Manager bei Fastly leitet Mili Mathews Technology Partnerships in enger Zusammenarbeit mit unseren Cloud-Partnern. Vor ihrer Tätigkeit bei Fastly arbeitete Mili mit Partner- und Marketingstrategieteams im Technologie- und Immobiliensektor. In ihrer Freizeit reist sie gerne oder ist in der freien Natur zu finden.
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