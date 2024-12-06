Fastly gilt ab sofort als AWS Security Competency Partner

Voller Stolz geben wir bekannt, dass Fastly den Amazon Web Services ( AWS) Security Competency Status erhalten hat! Mit dieser Auszeichnung beweist Fastly, dass wir mit unserer erprobten und mehrfach prämierten Next-Gen WAF sowie unserer fachlichen Kompetenz AWS Kunden dabei unterstützen, ihre Cloud-Security- Ziele zu erreichen. Erst kürzlich hat Gartner unsere Next-Gen WAF zum fünften Mal in Folge zum „ Customers’ Choice for Web Application and API Protection “ gekürt und damit unsere anhaltende Expertise über Websicherheit unterstrichen.

„Die Auszeichnung ist wieder einmal eine bedeutende Errungenschaft für jeden hier bei Fastly und deutet auf unsere starke Partnerschaft mit AWS hin. Wir freuen uns wirklich enorm, dass unsere Sicherheitsbemühungen dort nicht ungeachtet bleiben. Dies spricht auch für unsere intensiven Bemühungen, unsere erfolgversprechenden Lösungen für unsere Kunden so einfach und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten“, so Erica Ford, Cloud Partner Director bei Fastly. „Die Tatsache, dass unsere Technologie über AWS Marketplace verfügbar ist, ist der beste Beweis dafür, dass wir den Kaufprozess mit unseren Partnern simpel halten.“

Nur Technologiepartner des AWS Partner Network (APN) mit umfassenden AWS Kenntnissen und einer nahtlosen Bereitstellung auf AWS können diese Zertifizierung erhalten. Fastly hebt sich von anderen APN Mitgliedern ab, eben weil wir zuverlässig ergänzende Technologien anbieten, die Unternehmen bei der Einführung, Entwicklung und Bereitstellung komplexer Sicherheitslösungen auf AWS unterstützen.

Auf diese Weise sorgt Fastly für sichere, schnelle und stabile digitale Erlebnisse für Nutzer auf der ganzen Welt. Denn die Next-Gen WAF von Fastly verhilft Unternehmen zu mehr Sicherheit und Website-Verfügbarkeit – und das ohne Geschwindigkeitseinbußen und zu denkbar niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO). Im Gegensatz zu manch älteren WAFs, die sich nicht für eine automatisierte Bereitstellung eignen oder nicht leicht in bestehende Tech-Stacks integrieren lassen, ist unsere Next-Gen WAF nativ in jede AWS Umgebung integrierbar, einschließlich EC2, Lambda, Fargate und App Mesh.