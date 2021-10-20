Neal Hannan ist Managing Counsel bei Fastly und verantwortlich für die Bereiche Produkt, Datenschutz und geistiges Eigentum. Bevor Neal zu Fastly kam, war er Attorney Advisor bei der Federal Trade Commission. Davor arbeitete er bei Boies Schiller Flexner LLP. Neal begann seine juristische Laufbahn als Rechtsreferendar am U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Seinen Bachelor erwarb er am Williams College und seinen Juris Doctor an der Columbia University.

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