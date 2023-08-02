Peter Teichman ist Principal Software Engineer bei Fastly. Dabei konzentriert er sich auf die Pipeline für Kundenmetriken und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Bildverarbeitung und Edge-Anwendungen. Peter experimentiert gern mit dem Empfinden von Vergänglichkeit, kreiert Sounds und setzt sich mit den unkonventionellen Seiten des Internets auseinander. Er ist naturverbunden und liebt alles von Raben auf dem Dach über Sukkulenten am Strand bis hin zu hügeligen Landschaften.

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