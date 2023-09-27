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Prachi Jain
Staff Site Reliability Engineer, Fastly
Prachi Jain bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen DevOps/Site Reliability Engineering, Secrets Management, Sicherheit und Public-Key-Infrastrukturen mit. Bevor sie zu Fastly kam, war sie bei Unternehmen wie Cisco und Allstate tätig. Sie besitzt einen Hochschulabschluss in Informationstechnologie und Informatik und ist aktiv an der Internet Engineering Task Force beteiligt.
Entwicklung einer zuverlässigen Datenbank für die Certification Authority von Fastly
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