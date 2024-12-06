Entwicklung einer zuverlässigen Datenbank für die Certification Authority von Fastly

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Entwicklung einer zuverlässigen Datenbank für die Certification Authority von Fastly

Prachi Jain

Staff Site Reliability Engineer, Fastly

ProduktEntwicklung

Bei diesem Blogpost handelt es sich um den letzten Teil einer Reihe von Beiträgen, die sich mit der Entwicklung von Certainly</u>, der neuen, vertrauenswürdigen Certification Authority (CA) von Fastly, befassen. Über die architektonischen Entscheidungen</u>, die bei der Entwicklung von Certainly getroffen werden mussten, haben wir ja bereits berichtet. Heute möchten wir uns genauer mit einer der größten Herausforderungen bei der Erstellung einer cloudähnlichen, kurzlebigen Umgebung befassen, in der Systeme regelmäßig und automatisch zerstört und neu zusammengefügt werden.

Wie bei jeder anderen CA bildet auch bei Certainly eine robuste, zuverlässige und widerstandsfähige Datenbank das Herzstück aller Abläufe. Die gut durchdachte Datenbankarchitektur von Certainly ermöglicht eine effiziente Speicherung und Abfrage von Zertifikatsdaten und bietet Skalierungsmöglichkeiten, um den wachsenden Ansprüchen von Unternehmen gerecht zu werden. Wir nutzen derzeit MariaDB in Verbindung mit der Datenbank-Engine InnoDB und einer aktiven Replikation zwischen den verschiedenen Rechenzentren. Die Replikation hilft uns, Datenredundanz zu erreichen, und gibt uns die Sicherheit, dass wir die Daten im Katastrophenfall problemlos wiederherstellen können. Dies war allerdings nicht immer der Fall. Vor der Einführung der Replikation mit MariaDB verließen wir uns auf das MariaDB Galera Cluster-Setup, das sich aber als mühsam, aufwendig und instabil erwies. Wir waren täglich mit neuen Problemen konfrontiert, die schließlich den Umstieg auf die Replikationsfunktion von MariaDB erforderlich machten. Hier einige Vorteile dieser Entscheidung:

1. Weniger Komplexität

Die aus mehreren primären Datenbanken bestehende Architektur des Galera Clusters erforderte eine ständige Kommunikation zwischen allen Datenbankknoten an sämtlichen Standorten, um einheitliche Daten und deren Synchronisierung zu gewährleisten. Die Replikation mit MariaDB basiert hingegen auf einem einzigen Primärsystem und mehreren Replikaten. Ein einziger Datenbankknoten, der als primäre Datenbank mit Schreibzugriff fungiert, vereinfacht die Einrichtung und Wartung erheblich. Außerdem ist die Konfiguration einfacher und der operative Aufwand geringer. Die geringere Komplexität hat zu einem deutlichen Rückgang von Warnmeldungen und Problemen geführt, was die Effektivität und Motivation des Certainly SRE-Teams wiederum signifikant erhöht hat. 

2. Dynamische Skalierbarkeit

Bei der Vorbereitung auf den Launch mussten wir sicherstellen, dass unsere Lösung mit wachsender Nutzerbasis ausreichend skalierbar ist. Obwohl der Galera Cluster uns eine synchrone Replikation zwischen mehreren primären Datenbanken ermöglichte, unterlag er auch Einschränkungen. Das Hinzufügen neuer Knoten zu dem bestehenden Cluster war ein komplexer und zeitaufwendiger Prozess. Im Gegensatz dazu bietet uns die Replikation mit MariaDB genügend Flexibilität, um bei Bedarf neue Replikate mit Lesezugriff hinzuzufügen, ohne den Betrieb des vorhandenen Primärsystems zu beeinträchtigen. So können wir unsere Lesevorgänge horizontal skalieren, ohne dass dies eine Belastung für das Team darstellt.

3. Replikate nach Anwendungsfall

Dank des neuen Datenbankdesigns können wir je nach Anwendungsfall zusätzliche Replikate erstellen, z. B. für Lesevorgänge, Backups, Analysen und mehr. Im Gegensatz zu Galera wirkt sich das Hinzufügen oder Entfernen von Knoten nicht mehr auf den Betrieb aus, sodass die primäre Datenbank weiterhin effizient arbeiten kann.

4. Kurzlebigkeit

Bei Certainly wird das Konzept der Kurzlebigkeit großgeschrieben. Für unsere Datenbankknoten bedeutet das, dass sie in regelmäßigen Abständen von Grund auf neu erstellt werden. Nach allgemeiner Auffassung ist das Konzept der Kurzlebigkeit ausschließlich auf zustandslose Komponenten anwendbar und sind Datenbanken für die Speicherung und Erhaltung von Daten konzipiert. Wir haben versucht, diese Sichtweise mit unserem innovativen Infrastrukturdesign, das uns mehr Agilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit bietet, zu widerlegen. Wie bereits erwähnt, müssen die Knoten von Galera ständig miteinander kommunizieren, was nicht mit der kurzlebigen Natur unserer Infrastruktur vereinbar war. So kam es während der Rebuilds häufig vor, dass Knoten den Cluster verließen und ihm wieder beitraten, was Galera zur Neuberechnung des Quorums veranlasste. Gekoppelt mit diversen bekannten Faktoren wie Backups und Netzwerkkonnektivität sowie anderen nicht identifizierten Elementen führten diese Umstände dazu, dass Galera das Quorum verlor und häufiger als erwartet heruntergefahren wurde. Und wenn die Datenbank ausfällt, dann funktioniert auch Certainly nicht. Dank des neuen Designs können wir Replikate bei Rebuilds deaktivieren, ohne uns Sorgen über negative Auswirkungen auf den primären Knoten machen zu müssen. Dadurch ist das System zweifellos robuster.

5. Mühelose Failovers

Bei der Verwaltung von Failovers kommt die Open-Source-Lösung MariaDB Orchestrator zum Einsatz. Um Orchestrator herum haben wir spezielle Tools entwickelt, die bei Bedarf Funktionstests, Fehlererkennung, die Erkennung von Leistungsabfällen und Failover ermöglichen. Orchestrator bietet einen aktuellen und genauen Überblick über die Topologie des Datenbank-Clusters, einschließlich der Rollen der einzelnen Knoten (primär oder repliziert) und ihrer Beziehungen. Diese Informationen erleichtern uns die Failover-Verwaltung und die Instandhaltung der Datenbank. Außerdem tragen sie zu weniger Datenverlusten und Abweichungen beim Failover bei.

6. Flexibilität für künftige Anwendungsfälle

Unser aktuelles Datenbankdesign bietet uns die Flexibilität, mit der sich ständig weiterentwickelnden Public-Key-Infrastruktur (PKI) zu expandieren und uns zu verändern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wechsel von Galera zur Replikation mit MariaDB eine wichtige Entscheidung war, die uns eine bessere Skalierung, erhöhte Performance und operative Verbesserungen eingeräumt hat. Es war eine bewusste Entscheidung, mit der wir für neue Herausforderungen gut aufgestellt sind. Wir sind überzeugt, dass wir jetzt alle Tools zur Verfügung haben, die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln und unsere Reichweite auf den gesamten Globus auszudehnen.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren