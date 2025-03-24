Zurück zum Blog
Robyn Bean
Senior Product Marketing Manager, Content Delivery
Robyn Bean ist Senior Product Marketing Manager für die Inhaltsauslieferung bei Fastly. Sie lebt in Denver, Colorado, und kommuniziert vor allem, wie Fastly Entwicklern hilft, die Herausforderungen moderner Inhaltsbereitstellung zu lösen, um Performance, Produktivität und Skalierbarkeit zu verbessern.
Erste Schritte mit Fastly Object Storage: Von der CDN-Integration bis zum Serverless Computing
Erfahren Sie, wie Sie Fastly Object Storage für die CDN-Integration und Serverless Computing nutzen können. Reduzieren Sie noch heute die Kosten und optimieren Sie Ihren Workflow.