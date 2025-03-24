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Erste Schritte mit Fastly Object Storage: Von der CDN-Integration bis zum Serverless Computing

Terri Allegretto

Senior Manager, Product Marketing, Entwicklerplattform

Robyn Bean

Senior Product Marketing Manager, Content Delivery

CDN und AuslieferungComputePlattform

Wir sind begeistert von dem starken Interesse an Fastly Object Storage und dessen Akzeptanz, seit wir es vor wenigen Monaten für alle Fastly Kunden verfügbar gemacht haben! Es unterstreicht, wie sehr sich Entwickler eine unkomplizierte, kostengünstige Speicherlösung gewünscht haben, die mit vorhandenen Tools funktioniert und die Produktivität optimiert. Falls Sie die Ankündigung verpasst haben, Fastly Object Storage bietet eine S3-kompatible API ohne Egress-Gebühren und verändert dadurch die Art und Weise, wie Entwickler ihre Anwendungen erstellen, speichern und skalieren.

Vor Kurzem haben wir einige Blogs veröffentlicht, die detaillierte Informationen und Codebeispiele bereitstellen, um den Entwicklern den Einstieg zu erleichtern. Schauen Sie sich die untenstehenden Highlights zur Nutzung von Fastly Object Storage mit Ihren CDN- und/oder Compute-Services an und erfahren Sie, wie Sie beliebte Tools wie SFTPGo für die Dateiverwaltung und -freigabe verwenden können.

CDN und Object Storage von Fastly sind zusammen besser

Diese umfassende Anleitung führt Sie durch den Prozess der Integration von Object Storage mit dem Fastly CDN-Service, sodass Sie in nur wenigen Minuten Assets von Ihrer eigenen URL aus bereitstellen können. Sie werden alles lernen, von der Generierung Ihrer Object Storage-Zugriffsschlüssel über das Erstellen und Interagieren mit Buckets bis hin zur Verwendung von VCL-Codeausschnitten, die Sie kopieren und einfügen können, um Ihren CDN-Dienst mit dem Storage-Bucket zu verbinden. Der Leitfaden enthält außerdem Empfehlungen zur Verwendung von Segmented Caching von Fastly für große Dateien und der Streaming-Funktion zur Optimierung der Auslieferung und Reduzierung der Latenz.

Verwenden Sie die S3-Clients, die Sie bereits nutzen – auch auf Fastly Compute

Für Entwickler, die Fastly Compute nutzen, bieten die offiziellen AWS SDKs einen einfachen Pfad zum Zugriff auf Fastly Object Storage. Dieser Ansatz unterstützt beliebte Sprachen wie Go, JavaScript und Rust, was eine intuitive Handhabung von S3-Objekten ermöglicht. Dieser umfassende Blogpost führt Sie durch detaillierte Codebeispiele in jeder Sprache, zeigt, wie Sie diese externen Bibliotheken für Fastly Compute-Umgebungen anpassen können, und vereinfacht den Prozess der Nutzung von Fastly Object Storage mit vorhandenen Code-Ressourcen und AWS-Service-Integrationen. Diese Beispiele dienen als praktischer Leitfaden für die Verwendung von Object Storage in Ihren Compute-Projekten.

Es funktioniert mit allen S3-kompatiblen Tools im Ökosystem – probieren Sie es noch heute mit SFTPGo aus

In diesem Leitfaden sehen wir uns ein beliebtes S3-kompatibles Tool, SFTPGo, für die Interaktion mit Ihren Daten an. SFTPGo dient als Backend-Tool zum Verwalten und Teilen von Dateien, die auf Fastly Object Storage gespeichert sind. Durch die Installation von SFTPGo, die Integration von Fastly Object Storage als Backend und die Einrichtung von Nutzer-Accounts erhalten Sie Zugriff auf eine benutzerfreundliche Oberfläche für Dateioperationen, in der Sie einfach freigebbare Links für Dateien oder Ordner erstellen können, um mit anderen zusammenzuarbeiten. Das Schöne an dieser Methode ist ihre Einfachheit: Sie können Ihre Dateien effizient verwalten, ohne dass komplexe Konfigurationen erforderlich sind, sodass sie auch für Personen ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglich ist.

Workflows optimieren und Kosten senken

Egal, ob Sie Ihre CDN-Performance optimieren, serverlose Anwendungen entwickeln oder einfach nur gerne vertraute Tools zur Verwaltung Ihrer Daten nutzen möchten: Fastly Object Storage bietet eine kostengünstige und flexible Lösung für Ihr nächstes Projekt. Entdecken Sie unendliche Möglichkeiten mit S3-Kompatibilität, keinen Egress-Gebühren und der sofort verfügbaren, globalen und zugänglichen Plattform von Fastly. Wir empfehlen Ihnen, die in diesem Post vorgestellten Leitfäden als Ausgangspunkt für die Optimierung Ihres Workflows und die Reduzierung Ihrer Kosten zu verwenden.

Sie können heute mit der Nutzung von Fastly Object Storage beginnen. Beteiligen Sie sich außerdem an der Unterhaltung in unserem Forum, um mit anderen Entwicklern zusammenzuarbeiten und über neue Releases und Funktionen auf dem Laufenden zu bleiben.

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