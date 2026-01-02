Rogier „Doc“ Mulhuijzen ist Senior Professional Services Engineer und Varnish Wizard bei Fastly. Performance Tuning und Fehlerbehebung bilden die Grundlage seiner 18-jährigen Karriere. Wenn er nicht gerade Kunden hilft, trägt er als Mitglied des Varnish Governance Board dazu bei, die Richtung vorzugeben und Probleme für das Varnish Open Source Project zu lösen. In seiner Freizeit ist er gern mit dem Motorrad oder Snowboard im Gelände unterwegs. Außerdem ist er leidenschaftlicher Segler.

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