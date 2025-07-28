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Ryan Gardner
AVP Media & Entertainment Sales Strategy, Fastly
Ryan Gardner ist AVP für Medien und Unterhaltung Sales Strategy bei Fastly, wo er die Markteinführungsstrategie gestaltet und Innovationen für Edge Cloud-Lösungen leitet. Mit einem Fokus auf Performance, Skalierbarkeit und Optimierung hilft er den weltweit führenden digitalen Marken, ihr Wachstum auf der Edge zu gestalten.
Das Navigieren im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Performance.
Geben Sie Publishern mit Trusted Server, basierend auf Fastly Compute, die Möglichkeit, in einer Welt erfolgreich zu sein, in der Datenschutz an erster Stelle steht. Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Werbestrategie und Daten zurück.