Sam kümmert sich bei Fastly um das technische Recruitment. Sie hat eine Leidenschaft für Candidate Experience, I&D und allgemeine Prozesseffizienz. Im Laufe ihrer Karriere war sie bei Unternehmen wie Airbnb und Venmo beschäftigt, mit Schwerpunkt auf Aufbau und Leitung technischer Recruiting-Teams. Und wie es sich für San Francisco gehört, ist sie ein ehemaliger Startup-CEO, klettert, fährt Snowboard, fährt mit ihrem Hund Leni zum Hundestrand nach Fort Funston und besitzt eine Gitarre, von der sie allerdings nicht weiß, wie man sie spielt.

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