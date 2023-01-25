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Sanjeev Nagvekar
Director, Product Management , Fastly
Sanjeev Nagvekar ist bei Fastly für die Plattformprodukte verantwortlich. Seine Leidenschaft gilt dem Aufbau skalierbarer Technologieplattformen. Außerdem verfügt er über langjährige Erfahrung im Aufbau von Identity-, Maps- und Commerce-Plattformen im B2B- und B2C-Bereich, die Nutzern ein angenehmes Erlebnis und Unternehmen einen beträchtlichen wirtschaftlichen Mehrwert bieten.
One Fastly: Einheitlicher Login für Fastly und Signal Sciences
Mit dem neuen und einheitlichen Login-Erlebnis für die Konsolen von Fastly und Signal Sciences wird der Zugang zu unseren Produkten und Services noch einfacher und bequemer.
Jetzt neu: Fastly Automation Tokens
Wir möchten Ihnen gerne Fastly Automation Tokens vorstellen: ein Authentifizierungs-Token, mit dem nichtmenschliche Clients bestimmte Aufgaben über die Fastly API ausführen können.