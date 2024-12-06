Jetzt neu: Fastly Automation Tokens

Wir freuen uns, die General Availability von Fastly Automation Tokens ankündigen zu können. Dabei handelt es sich um ein Authentifizierungs-Token, mit dem nichtmenschliche Clients wie Continuous-Integration- und Build-Systeme Aufgaben über die Fastly API ausführen können. Im Grunde sind Fastly Automation Tokens Service-Accounts. Dieses Konzept haben wir durch Abstrahierung der zugrundeliegende Pseudo-Nutzeridentität vereinfacht.

Da Fastly Automation Tokens nicht an menschliche Nutzeridentitäten gebunden sind, mindern sie das Risiko geschäftskritischer Ausfälle für unsere Kunden, wenn eine Person ihr Unternehmen verlässt. Außerdem tragen die Tokens zur Erhöhung Ihrer Sicherheit bei, da sie sich nach dem Sicherheitsprinzip der „geringsten Privilegien“ einsetzen lassen. Sie können Fastly Automation Tokens eine bestimmte Rolle, einen bestimmten Geltungsbereich und eine bestimmte Gültigkeitsdauer zuweisen sowie den Zugriff auf bestimmte Services einschränken. Die Tokens helfen auch bei der Einhaltung von Vorschriften, da sie die Serviceaktivitäten im Audit Log genau darstellen.

Erfahren Sie in unserem User Guide und unserer API Reference , wie Sie Fastly Automation Tokens erstellen und verwalten können.

Diese Tokens erfüllen wichtige Kundenanforderungen. Wir haben sehr nützliches Feedback von Kunden erhalten, die am Betaprogramm teilgenommen haben:

„Ich muss mir keine Sorgen mehr über Ausfälle machen, die durch die Verwendung persönlicher Account-Tokens von Personen verursacht werden, die gerade das Unternehmen verlassen haben. Das ist eine tolle Sache!“

„Dank der Betaversion der Fastly Automation Tokens kann unser Team jetzt automatisierte Änderungen von persönlichen Nutzer-Tokens unterscheiden. Dies sorgt für deutlich mehr Transparenz in Bezug auf Änderungen im Versionsverlauf, beseitigt den Single Point of Failure des Zugriffs auf persönliche Tokens und ermöglicht es uns, den Anwendungsbereich des Tokens auf das zu beschränken, was die Automatisierung erfordert.“

Um Fastly Automation Tokens noch nützlicher für unsere Kunden zu machen, werden wir auch weiterhin auf unsere Kunden hören und zusätzliche Funktionen hinzufügen, darunter Benachrichtigungen über das Ablaufen von Tokens und die Möglichkeit, unabhängig von den Kontoeinstellungen Tokens über APIs zu erstellen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und suchen nach Möglichkeiten, um unseren Kunden das Speichern von Zugangsdaten für plattformübergreifende Interaktionen zu ersparen. Seien Sie also gespannt!