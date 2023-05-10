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Shane Burgess
Senior Product Manager, Fastly
Shane Burgess ist Senior Product Manager im Security Product Team, wo er sich mit TLS-Verbindungen und der Zertifikatverwaltung beschäftigt. Er besitzt über 8 Jahre Erfahrung im Bereich Cloud-Infrastruktur, wo er an Produkten für E-Commerce, Domainregistrierung, TLS-Zertifikatverwaltung, DDoS-Schutz und Compliance gearbeitet hat. Außerhalb des Büros findet man ihn in der Küche, beim Basteln, Reparieren oder Verbessern von Dingen oder auf der Eisfläche der örtlichen Eissporthalle.
Domains, neu gedacht: schneller, sicherer und vollständig unabhängig von der Service-Konfiguration
Fastlys neues Domain-Management: Domains sind unabhängig von der Servicekonfiguration, wodurch das Deployment-Risiko reduziert wird. Schneller und sicherer Betrieb in großem Maßstab.
Fastly präsentiert: Mutual TLS
Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Fastlys Unterstützung von Mutual TLS (mTLS) für die wechselseitige Authentifizierung und Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation ab sofort für alle Kunden verfügbar ist.