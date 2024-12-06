Fastly präsentiert: Mutual TLS

Wir freuen uns, die General Availability unserer Unterstützung von Mutual TLS (mTLS) bekanntzugeben. Bei mTLS handelt es sich um ein Sicherheitsprotokoll, das eine wechselseitige Authentifizierung und Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation ermöglicht. Es sorgt dafür, dass beide Parteien (Client und Server) authentifiziert werden und die Berechtigung haben, miteinander zu kommunizieren.

Bei der herkömmlichen TLS-Kommunikation wird nur der Server authentifiziert. Der Client hingegen bleibt anonym. Bei mTLS müssen sich allerdings sowohl der Client als auch der Server gegenseitig ihre digitalen Zertifikate vorlegen, bevor eine Verbindung hergestellt werden kann. Dieser zweiseitige Authentifizierungsprozess stellt sicher, dass nur autorisierte Parteien miteinander kommunizieren können und bietet so eine sichere Möglichkeit zum Austausch sensibler Daten.

Die eigenhändige Implementierung von mTLS kann sich als komplex und ressourcenaufwändig erweisen. Unsere Lösung ist kostengünstiger und effizienter und bietet Vorteile wie zusätzliche Sicherheit, Skalierbarkeit und eine schnellere Implementierung. Indem Sie die Infrastruktur von Fastly nutzen, können Sie sicherstellen, dass Ihre mTLS-Implementierung leistungsstark, zuverlässig und sicher bleibt, während Sie gleichzeitig Zeit und Ressourcen sparen.

Was sind die wichtigsten Vorteile?

mTLS bietet verbesserte Sicherheit gegen Man-in-the-Middle-Angriffe, bei denen ein Dritter die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server überwacht und sich als eine der beiden Parteien ausgibt. Dies lässt sich durch die Überprüfung der Authentizität beider Parteien und die Verschlüsselung der Kommunikation verhindern.

Da die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server verschlüsselt stattfindet, sind sämtliche Daten, die im Zuge dessen ausgetauscht werden, vor unbefugtem Zugriff geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass sensible Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder persönliche Informationen vertraulich bleiben.

Viele Branchen verlangen die Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften wie HIPAA, PCI DSS oder PSD2. Die Implementierung von mTLS hilft Unternehmen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen, indem eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzugefügt wird.

Was sind die wichtigsten Anwendungsfälle?

APIs: mTLS wird häufig verwendet, um die Kommunikation zwischen APIs und Clients abzusichern. Das Protokoll stellt sicher, dass nur autorisierte Parteien auf die API zugreifen und Daten sicher austauschen können.

IoT: Inzwischen ist es von entscheidender Bedeutung, die Kommunikation zwischen Geräten und der Cloud abzusichern. mTLS bietet eine sichere Möglichkeit, Daten zwischen diesen Geräten auszutauschen und unbefugten Zugriff zu verhindern.

Finanztransaktionen: mTLS kommt auch bei der Absicherung der Kommunikation zwischen Banken und ihren Kunden zum Einsatz. Dadurch wird sichergestellt, dass alle sensiblen Finanzdaten, die während der Transaktion ausgetauscht werden, vertraulich und vor unbefugtem Zugriff geschützt bleiben.

Warum Fastly?

Die Implementierung von mTLS kann komplex und zeitaufwändig sein. Mit Fastly lassen sich die Hürden rund um die Einrichtung und Verwaltung von mTLS aus dem Weg räumen, was Ihre Teams entlastet. Unser Portfolio an TLS-Angeboten ermöglicht es jedem Unternehmen, seinen Endnutzern sichere und vertrauliche Erlebnisse zu bieten, die verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Mit Fastly können Unternehmen ihren Stack schnell skalieren, wenn ihr Traffic und ihre Anforderungen wachsen.

mTLS ist für die ersten beiden Domains kostenlos und für drei oder mehr Domains gegen eine Pauschalgebühr erhältlich.