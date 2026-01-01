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Skip Bacon
VP, Portfolio Intelligence
Skip Bacon ist Vice President für Portfolio Intelligence bei Fastly. Mit 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssoftware und Infrastruktur hat er das Produktmanagement und Produktmarketing für Daten-, Observability-, Cloud- und KI-Plattformen geleitet. Bei Fastly arbeitet er mit den Teams aus Produkt, Engineering, Marketing und Vertrieb zusammen, um Markt-, Technologie- und Kundensignale in Entscheidungen darüber umzusetzen, wo Fastly investiert und wie schnell sein Portfolio wächst.