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Stefanie Grubb
Senior Program Manager, VoC
Stefanie Grubb ist eine Führungskraft im Bereich Voice of the Customer (VoC) mit fast 15 Jahren Erfahrung in der Kundenforschung. Als ehemalige leitende Beraterin eines globalen Technologieunternehmens mit einem Umsatz von 10 Mrd. $ hat sie Unternehmen verschiedenster Branchen dabei unterstützt, erfolgreiche Voice-of-the Customer-Programme zu entwickeln und umzusetzen. Bei Fastly hat Stefanie die End-to-End-VoC-Strategie entwickelt und leitet diese heute, um Kundenfeedback in Maßnahmen im gesamten Unternehmen umzusetzen.
Vom Signal zum Produkt: Wie Ihr Feedback unsere Plattform antreibt
Das Voice-of-the-Customer-Programm von Fastly setzt jedes Kundensignal in konkrete Maßnahmen um. Erfahren Sie, wie Ihr Feedback unsere Produkt-Roadmap prägt und zu kontinuierlichen Verbesserungen und neuen Funktionen führt.