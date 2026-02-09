Stefanie Grubb ist eine Führungskraft im Bereich Voice of the Customer (VoC) mit fast 15 Jahren Erfahrung in der Kundenforschung. Als ehemalige leitende Beraterin eines globalen Technologieunternehmens mit einem Umsatz von 10 Mrd. $ hat sie Unternehmen verschiedenster Branchen dabei unterstützt, erfolgreiche Voice-of-the Customer-Programme zu entwickeln und umzusetzen. Bei Fastly hat Stefanie die End-to-End-VoC-Strategie entwickelt und leitet diese heute, um Kundenfeedback in Maßnahmen im gesamten Unternehmen umzusetzen.

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