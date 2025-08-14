Stephen Crim ist ein Staff SRE bei Fastly und hat einen breiten Fokus auf die Performance und Effizienz der Plattform. Er hat die letzten 25 Jahre damit verbracht, Systeme an Flughäfen, Universitäten, staatlichen Behörden und nun auch weltweit zu entwickeln, zu verwalten und Menschen bei der Nutzung zu unterstützen.

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