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Stephen Gillies
Technology Evangelist, APAC, Fastly
Stephen is an experienced, adaptable, and engaging IT security professional who has held both individual contributor and management roles at some of the world's best-known IT security vendors. With strong hands-on network and application security architecture experience, he has helped companies from ten-person startups to federal governments achieve secure, manageable, and business-relevant technology solutions. Based in Sydney, Australia, Stephen holds an APJ-wide role evangelizing the benefits of a faster, safer internet.
Ankündigung unseres neuesten POP im neuseeländischen Christchurch
Wir freuen uns sehr, unseren neuen Point of Presence (POP) im neuseeländischen Christchurch ankündigen zu dürfen. Damit erhalten neuseeländische Kunden – ob aufstrebende Startups, Regierungsbehörden oder Global Player – erhöhte Netzwerkstabilität, Netzwerkverfügbarkeit und erweiterte Failover-Services.