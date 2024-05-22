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Sue Smith
Senior Learning Experience Manager, Fastly
Sue Smith kümmert sich um das Lernerlebnis bei Fastly und entwickelt Lösungen, die den Lernerfolg der Nutzer fördern. Sue kam als Mitarbeiterin im Glitch Team zu Fastly und hat in der Vergangenheit Bildungsprogramme für Entwicklerplattformen und -Communities wie Postman und die Mozilla Foundation geleitet.
Eine simple Einführung in Edge Computing
Sie fragen sich, was es mit Edge Computing auf sich hat? Es handelt sich dabei um ein verteiltes Computing-Framework, das Anwendungen näher an Datenquellen wie IoT-Geräte oder lokale Edge-Server heranbringt.
Dank Glitch sind die ersten Schritte mit dem Fastly CDN einfacher denn je
Mit Glitch ist es jetzt noch einfacher, Ihren Website-Traffic über Fastly auszuliefern. Wir sind begeistert, dass wir unseren ersten Entwicklerleitfaden für ein besonders leichtes Onboarding mit Ihnen teilen können.