Dank Glitch sind die ersten Schritte mit dem Fastly CDN einfacher denn je

Ab sofort ist es einfacher denn je, sich mit der Auslieferung von Website-Traffic über Fastly vertraut zu machen. Seit Glitch vor zwei Jahren von Fastly übernommen wurde, haben wir festgestellt, wie nützlich es für Lernende ist, eine Website zur Verfügung zu haben, die sie per Mausklick bearbeiten und in Verbindung mit einem Fastly Service nutzen können. Unser erster Entwicklerleitfaden komplett mit passendem Glitch Projekt für ein schnelles und einfaches Onboarding der Fastly Community ist da!

Jedes technische Produkt ist immer nur ein Teil des Ganzen

Im modernen Web dreht sich alles um Integration. Websites und Anwendungen bilden ein komplexes Ökosystem von Abhängigkeiten, mit denen Entwickler vertraut sein müssen, um den entsprechenden Mehrwert aus einem Produkt zu ziehen. Viele Entwicklerprodukte der Branche nutzen Glitch, um die Akzeptanz und das Onboarding durch unkomplizierte, modifizierbare Apps zu unterstützen, die direkt im Projekt enthaltene Hilfestellungen bieten. Für uns ist es entscheidend, technologisches Fachwissen im Kontext einer Website vermitteln zu können, um den Zweck und den Mehrwert unserer Produkte verdeutlichen zu können.

Aus diesem Grund haben wir ein Schulungsprogramm ins Leben gerufen, das mithilfe von Glitch das Verständnis von Technologien wie CDNs und Edge Computing fördert. Als Erstes beschäftigen wir uns dabei mit der Auslieferung von Websites.

Unser neuer Leitfaden führt Sie durch die Erstellung einer Website auf Glitch und die Einrichtung eines Fastly CDN Service, um die Website an Ihre Besucher auszuliefern. Dabei erfahren Sie, wie Sie das kostenlose Fastly TLS nutzen, um Ihre Domain auf Ihre Website umzuleiten. Ziel dabei ist es, dass Sie die Vorteile von Fastly so schnell und einfach wie möglich nutzen und Ihre Websites in wenigen kurzen Schritten schneller und zuverlässiger machen können.

Unterstützung Ihrer internen Community

Unser Ansatz, dieses Lernerlebnis für die interne Mitarbeiterschulung zu nutzen, ist ein wenig ungewöhnlich. In der ersten Jahreshälfte 2024 haben wir Glitch genutzt, um Teams innerhalb des Unternehmens den Einstieg in die Arbeit mit Fastly Services zu erleichtern. Durch Glitch konnten unsere Mitarbeiter ein Verständnis für die Rolle von Fastly im Internet und in anderen Zusammenhängen entwickeln. Indem wir das Training anhand eines Glitch Projekts durchführten, konnten wir den Teilnehmern den praktischen Umgang mit Fastly näher bringen und in einer einzigen Sitzung wertvolle Lernerfolge erzielen, unabhängig von ihrer Rolle oder ihrem Background.

Dieses Schulungsprogramm diente als Anwendertest für das Lernerlebnis. Es erfüllte also einen doppelten Zweck: Es vermittelte den Mitarbeitern Produktkenntnisse und half uns, diese Ressourcen für unsere Anwender so effektiv wie möglich zu gestalten. Außerdem haben wir umfassendes internes Produkt-Feedback eingeholt. So konnten wir viele UX-Verbesserungen schnell umsetzen und das Produkt für alle, die es ausprobieren wollen, noch nutzerfreundlicher machen.

Unterstützung unterschiedlicher Lerntypen

Menschen lernen auf unterschiedliche Art. Manche arbeiten sich gerne vorab durch den gesamten Stoff und bauen ihr Wissen methodisch auf, während andere lieber experimentieren und spielerisch lernen. Durch die Bereitstellung eines interaktiven Glitch Projekts, das den Lernpfad im dazugehörigen Tutorial widerspiegelt, unterstützen wir ein breiteres Spektrum an Lernenden als je zuvor.

Sehen Sie sich jetzt unser neues Tutorial an: Websites ausliefern mit Fastly

Das Glitch Projekt ist in die Seite eingebettet und Sie können es im Glitch Editor unter Anleitung bearbeiten.