Tim Logan ist ein erfahrener Technologie-Manager mit umfassendem Hintergrund in Mediendiensten und Inhaltsauslieferung. Derzeit ist er als Associate Vice President (AVP) für Medien bei Fastly tätig und bringt umfangreiche Erfahrung in der Optimierung digitaler Medienstrategien mit. Sein beruflicher Werdegang spiegelt ein tiefes Verständnis der sich wandelnden Medienlandschaft wider, was ihn zu einer wertvollen Ressource im Bereich der Online-Medien macht. Dank Tims umfassender Kenntnisse der Medien und Unterhaltungsbranche kann er online Sender anleiten sowie eine effiziente und zuverlässige Inhaltsverteilung in großem Maßstab entwerfen und umsetzen.

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