Globale Streaming-Trends: Wie sich Bündelungsstrategien verändern.

Dieser Post fasst die wichtigsten Einblicke aus einer Podiumsdiskussion auf dem Streaming Summit 2025 zusammen, die von Tim Logan von Fastly moderiert wurde. In der Sitzung mit Leitern von Crunchyroll, StoryFul und Fabric wurde untersucht, wie sich Bündelungs-, Entdeckungs- und Monetarisierungsstrategien bei Free Ad-Supported Streaming TV (FAST), Ad-Supported Video on Demand (AVOD) und Subscription Video on Demand (SVOD) entwickeln.

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Von Mobiltelefonen bis hin zu Smart-TVs, von Nischen-Apps bis hin zu großen Aggregator-Plattformen – die Möglichkeiten, auf Videoinhalte zuzugreifen, sind heute vielfältiger und fragmentierter als je zuvor. Für Content-Besitzer erfordert die Monetarisierung und Verbreitung von Inhalten mittlerweile mehr als nur die Wahl einer Plattform. Es geht darum, die richtige Mischung aus Partnern, Ebenen und User Experiences in einem wachsenden Spektrum von Monetarisierungsmodellen aufzubauen: FAST-, AVOD- und SVOD-Services.

Nachfolgend finden Sie die Highlights der Diskussion, einschließlich Empfehlungen, wie Sie Premium-Seherlebnisse anbieten und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen diesen und den wirtschaftlichen Aspekten der einzelnen Geschäftsmodelle herstellen können.

Von der Leiter zur Schleife: Die Nutzerreise neu denken

Es ist verlockend, sich die Streaming-Welt als einen Trichter vorzustellen – von kostenlos über werbefinanziert bis hin zu Premium –, aber interessanterweise stellten die Diskussionsteilnehmer diese Annahme in Frage. Stattdessen ist das Nutzerverhalten flexibler.

„Menschen leben nicht in sauber segmentierten Modellen“, sagte James Lott, Chefredakteur bei StoryFul „Ich schaue FAST-Kanäle, abonniere Premium-Dienste und wechsle zwischen ihnen je nach Stimmung, Gerät oder dem, was ich sehen möchte.“

Anstatt FAST und AVOD als bloße Sprungbretter zu SVOD zu betrachten, bemerkte Tom Giannari, Chief Data Officer bei Fabric, eine umfassendere Verschiebung: „Es begann tatsächlich andersherum. Der erste große Boom war im SVOD. "Jetzt, da die SVOD-Sättigung in Märkten wie den USA fast 80 % erreicht, kommt das Wachstum von FAST und AVOD.“

Global betrachtet ist die Geschichte vielfältiger. Laut dem Panel wächst das Abonnement- und werbefinanzierte Streaming in der EMEA-Region gleichmäßiger. In Lateinamerika überholen werbefinanzierte Services in vielen Regionen SVOD vollständig aufgrund der Erschwinglichkeit.

Das neue Bundling-Playbook

Bündelung bezieht sich nicht mehr nur auf Pay-TV-ähnliche Packages. Die heutigen Bündel umfassen dienstübergreifende Partnerschaften (wie Disney+, Hulu und Max), Telco-Streaming-Hybride und sogar interne Produkterweiterungen.

Brian McCarvey von Crunchyroll teilte mit, dass das Unternehmen zwar als Direktvertriebs-Service für Verbraucher begann, jetzt aber stark in Partnerschaften mit Amazon, Roku und globalen Telekommunikationsunternehmen investiert. „In Ländern wie Brasilien und Lateinamerika, wo Anime schon lange über Antenne ausgestrahlt wird, helfen uns Partnerschaften, eine leidenschaftliche Fangemeinde zu erreichen, die vielleicht nicht weiß, dass Crunchyroll existiert“, sagte er

Aber bei der Bündelung geht es nicht nur um den Zugang – es ist eine Strategie zur Kundenbindungsverwaltung. Wie Giannari erklärte: „Einer der Hauptgründe, warum Menschen das Pay-TV verlassen, ist, dass sie für Kanäle bezahlen, die sie nicht nutzen.“ Bei SVOD ist diese Sorge nicht so ausgeprägt, selbst wenn jemand nur eine Sendung anschaut. Doch was wir jetzt beobachten, ist eine gewisse Ermüdung: Die Leute haben das Gefühl, dass sie zu viele Dinge abonnieren. „Durch die Bündelung erhalten sie einen Mehrwert ohne zusätzliche Komplexität.“

Richtig umgesetzt kann das Bündeln die Abwanderung verringern und „Kundenbindung“ schaffen. McCarvey zitierte das Telco-Bundle von Crunchyroll in Brasilien, das Anime-Streaming mit mobilen Datentarifen kombinierte und zu „erstaunlichen“ Akquisitionsraten führte.

Auffindbarkeit: Das nächste Schlachtfeld im Streaming-Bereich

In einem Meer von Apps, Kanälen und Titeln ist es schwieriger denn je, aufzufallen. Die Herausforderung besteht nicht nur im Inhalt – es geht um die Platzierung.

„Die nächste Front im Streaming-Krieg ist die Benutzeroberfläche“, prognostizierte Giannari „Wer bekommt im App-Raster die höchste Platzierung? Wer ist auf einem Smart TV zu sehen? „Diese Platzierungen können die Aufrufe um das Zehnfache steigern.“

James Lott betonte diesen Punkt: „Wenn Sie FAST-Kanal Nr. 250 auf einem Aggregator sind, können Sie genauso gut nicht existieren.“

Selbst bei großartigen Inhalten sind Metadaten oft die Achillesferse. „So viel großartiger Inhalt bleibt aufgrund mangelhafter Metadaten ungesehen“, sagte Giannari „Wir haben von Kunden gehört: ‚Das ist nicht die Inhaltsangabe, die wir geschrieben haben!‘ oder ‚Das Posterbild ist veraltet.‘ „Die Qualität der Metadaten kann buchstäblich die Auffindbarkeit bestimmen.“

Die Zukunft, darin sind sich viele einig, liegt in maschinell generierten Metadaten – tiefes Tagging bis auf die Szenenebene, unterstützt durch KI. Aber es gibt eine Debatte darüber, wer diese Verantwortung besitzt. Sollten Plattformen Inhalte bereichern? Oder sollten Inhaltsanbieter die Verantwortung übernehmen?

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Der Balanceakt der Werbung: Ermüdung vs. Monetarisierung

Mit dem Wachstum werbefinanzierter Modelle steigt auch die Spannung zwischen der Anzeigenlast und der Zuschauertoleranz. Die Daten von Fabric zeigen, dass die FAST-Dienste im vergangenen Jahr von 10 auf 13 Minuten Werbung pro Stunde gestiegen sind, während sich werbefinanzierte On-Demand-Services mehr als verdoppelt haben.

Crunchyroll hat sich weitgehend aus diesem Streit herausgehalten. Anstatt eine günstigere Anzeigenstufe einzuführen, baut das Unternehmen Mehrwert in sein Abonnementmodell ein und bietet Vergünstigungen wie Spielezugriff, Merchandise-Rabatte und bald auch digitale Manga.

Dennoch könnte die Stimmung gegenüber Anzeigen nicht so negativ sein, wie man annimmt. Die Forschung von StoryFul ergab, dass das Publikum überraschend positiv gegenüber Anzeigen auf FAST-Kanälen eingestellt ist – wahrscheinlich, weil das Wertversprechen klar ist: kostenlose Inhalte im Austausch für Werbung.

Doch mit steigender Anzeigenlast steht die Branche vor einem Wendepunkt. „Wir bewegen uns in Richtung hyperpersonalisierter Werbeerlebnisse“, sagte Giannari Verschiedene Nutzer werden unterschiedliche Mengen an Werbung sehen, abhängig von ihrer Toleranz und davon, was sie bereit sind zu zahlen. Und wenn sie nicht bereit sind zu zahlen? "Dann sollten wir besser sicherstellen, dass die Werbung relevant ist.“

Sollten Sie direkt an den Verbraucher gehen oder zuerst mit einem Partner zusammenarbeiten?

Für Neueinsteiger könnte die Einführung einer Direct-to-Consumer-Streaming-App zu ambitioniert sein. Stattdessen entscheiden sich viele dafür, innerhalb von Aggregator-Plattformen als Premium-Zusatzkanäle zu starten und dann zu expandieren, wenn sie an Zugkraft gewinnen.

„Es ist das Gegenteil davon, wie sich der Markt im letzten Jahrzehnt entwickelt hat“, sagte Giannari, „aber wir sehen jetzt, dass Unternehmen zunächst als Add-on beginnen und dann zu einem vollständigen D2C werden, wenn die Zahlen dafür sprechen.“

James Lott wies auf ähnliche Muster in Australien hin: Services wie Paramount+ und Max lizenzierten Inhalte zunächst über lokale Anbieter, bevor sie eigenständige Angebote auf den Markt brachten. Es ist ein risikoärmerer Pfad zum Markenaufbau in neuen Märkten.

Mehr Plattformen, mehr Umsatz … oder mehr Kopfschmerzen?

Gibt es so etwas wie zu viel Verteilung? Sollten sich Inhaltseigentümer Sorgen darüber machen, ihr geistiges Eigentum auf zu viele FAST-Plattformen zu verteilen?

„Ich denke nicht, dass mehr schlecht ist“, sagte McCarvey „Wir experimentieren mit Modellen, bei denen sich Nutzer anmelden müssen, um auf AVOD-Inhalte zuzugreifen, damit wir ihnen mehr vom Crunchyroll-Erlebnis näherbringen können.“ „Mehr Präsenz bedeutet in der Regel mehr Bewusstsein.“

Und wie Lott feststellte, könnten die Tage des exklusivitätsgetriebenen Vertriebs von Inhalten gezählt sein, insbesondere bei FAST. „Viele FAST-Kanalbesitzer möchten einfach überall präsent sein, wo sie können.“ „Es geht um Anerkennung und Relevanz, nicht um Lizenzgebühren.“

Crystal Ball: Was kommt als Nächstes?

Auf die Frage, was die Zukunft bringt, nannten die Diskussionsteilnehmer drei wichtige Trends:

Mehr Werbung, intelligentere Stufen: Das Anzeigenvolumen wird zunehmen, aber intelligentere Abonnementstufen bieten den Nutzern eine Möglichkeit, ihre Kontrolle über ihr Erlebnis (und ihre Ausgaben) zu kontrollieren. Betriebssysteme gewinnen an Macht: Anbieter von Smart-TV-Betriebssystemen werden zu wichtigen Akteuren. Wie Giannari warnte: „Sie haben jetzt die Kontrolle über die Transparenz, die User Experience und sogar die Umsatzbeteiligungsdynamik.“ Discovery erhält ein technisches Upgrade: Von KI-gesteuerten Metadaten bis hin zu SEO-ähnlichen Strategien wird Discovery zu einem Schlachtfeld, nicht nur für Inhalte, sondern auch für App-Symbole und die Platzierung der Benutzeroberfläche.

Und über traditionelle Inhalte hinaus können neue Bereiche – wie Sport, nutzergenerierte Inhalte und lokale Nachrichten – frische Möglichkeiten eröffnen. „Nachrichten- und Wetterkanäle florieren in FAST“, sagte Lott. „Die Menschen vertrauen ihnen, und das Format funktioniert.“

Die gebündelte Zukunft ist bereits hier.

Während sich die Inhaber von Inhalten mit Monetarisierung, Kundenabwanderung, Auffindbarkeit und globaler Reichweite auseinandersetzen, ist eines klar: Es gibt kein einziges Modell, das für alle funktioniert. Stattdessen hängt der Erfolg davon ab, die Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie sich befinden – mit den richtigen Preisen, Partnern und Erlebnissen.

Ob über FAST, SVOD oder AVOD, das Ziel besteht nicht nur darin zu streamen, sondern auch darin, zu verbinden, zu konvertieren und zu behalten. Die Bündelung in all ihren sich entwickelnden Formen wird der Schlüssel dazu sein.