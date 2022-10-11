Zurück zum Blog
Travis Sanders
Principal Global Architect, Fastly
Travis Sanders ist Principal Global Architect bei Fastly. Er ist seit über zwei Jahrzehnten in der Technologiebranche tätig, wo er Erfahrungen im öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen, Handel und Medienbereich sammeln konnte. Sein Schwerpunkt liegt darauf, das Internet schneller, sicherer und zuverlässiger zu machen. Er arbeitet mit globalen Unternehmen zusammen, um die wachsenden Produktmöglichkeiten von Fastly bekannt zu machen.
Höchste Zeit (für sichtbare Erfolge) – Bildoptimierung nun auch als Selfservice
Wir freuen uns, die Availability des lang erwarteten Selfservice für unseren Image Optimizer bekanntzugeben. Nach der Aktivierung können Nutzer die Bildoptimierung in einzelnen/allen ihrer Fastly Servicekonfigurationen manuell aktivieren/deaktivieren. Diese Unterstützung für das weltweit schnellste Edge-Netzwerk anbieten zu können, erfüllt uns mit Stolz.
Lassen Sie die Edge für sich arbeiten: Wie Abschirmung die Performance verbessert
Mit Fastlys Abschirmung können Origin-Server entlastet, Verfügbarkeit und Netzwerkstabilität verbessert und die mit der Origin-Infrastruktur verbundenen Betriebskosten gesenkt werden.