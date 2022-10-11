Travis Sanders ist Principal Global Architect bei Fastly. Er ist seit über zwei Jahrzehnten in der Technologiebranche tätig, wo er Erfahrungen im öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen, Handel und Medienbereich sammeln konnte. Sein Schwerpunkt liegt darauf, das Internet schneller, sicherer und zuverlässiger zu machen. Er arbeitet mit globalen Unternehmen zusammen, um die wachsenden Produktmöglichkeiten von Fastly bekannt zu machen.

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