Zac Shenker ist Streaming-Media-Spezialist bei Fastly und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung moderner Videobereitstellung und Echtzeit-Streaming-Architekturen. Seine Arbeit konzentriert sich auf Technologien wie QUIC und HTTP/3, die dazu beitragen, eine skalierbare Bereitstellung von Medien mit niedriger Latenz von aufkommenden Standards in die reale Produktivumgebung zu bringen. Er ist eng in die Weiterentwicklung von Next-Gen-Protokollen wie Media over QUIC (MoQ) eingebunden und arbeitet an der Schnittstelle von Infrastruktur, Performance und Entwicklererfahrung, um zu gestalten, wie Live- und On-Demand-Video im Internetmaßstab bereitgestellt werden.

Bio anzeigen