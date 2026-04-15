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Zac Shenker
Global Director of Domain Strategy – Medien, Unterhaltung, Gaming & AdTech
Zac Shenker ist Streaming-Media-Spezialist bei Fastly und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung moderner Videobereitstellung und Echtzeit-Streaming-Architekturen. Seine Arbeit konzentriert sich auf Technologien wie QUIC und HTTP/3, die dazu beitragen, eine skalierbare Bereitstellung von Medien mit niedriger Latenz von aufkommenden Standards in die reale Produktivumgebung zu bringen. Er ist eng in die Weiterentwicklung von Next-Gen-Protokollen wie Media over QUIC (MoQ) eingebunden und arbeitet an der Schnittstelle von Infrastruktur, Performance und Entwicklererfahrung, um zu gestalten, wie Live- und On-Demand-Video im Internetmaßstab bereitgestellt werden.
Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten?
Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen.