Seit Jahren wurde Streaming zu einem Kompromiss gezwungen. Entweder man setzte auf möglichst geringe Latenz mit Technologien wie WebRTC, oder man priorisierte Skalierung und betriebliche Einfachheit mit HLS und DASH. Beides zu haben war nicht wirklich eine Option.

Media über QUIC (MoQ) zielt darauf ab, diesen Konflikt aufzuheben. Diesmal geht es nicht nur um Theorie oder Laborarbeit – es steckt echte Dynamik dahinter.

Traditionelle Streaming-Protokolle: HLS, DASH und ihre Latenz-Kompromisse

Im Kern verfolgt Media over QUIC (MoQ) das Ziel, die Art und Weise der Online-Medienbereitstellung zu modernisieren. Es basiert auf QUIC – demselben Transportprotokoll, das HTTP/3 unterstützt. Fastly unterstützt seit Jahren sowohl QUIC als auch HTTP/3 und war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung beider Standards im Internetbereich beteiligt.

Herkömmliche Streaming-Protokolle basieren im Wesentlichen auf der Auslieferung von Dateien. Das Video wird in Segmente unterteilt – beginnend bei etwa 4 Sekunden und bis hinunter zu 0,5 Sekunden – die über HTTP angefordert werden. Die Player rufen während der Wiedergabe kontinuierlich das nächste Segment ab. Clients, die wiederholt die neuesten Manifeste anfordern, um kommende Mediensegmente zu finden, erhöhen ebenfalls das Gesamtanfragenvolumen erheblich. Eine Skalierung ist möglich, allerdings auf Kosten von Verzögerungen: Die Zuschauer warten immer auf das nächste Segment, und längere Segmente bedeuten eine höhere Latenz.

Die Branche hat versucht, dies mit Technologien wie WebRTC zu lösen, das durch dauerhafte Echtzeitverbindungen eine ultraniedrige Latenz erreichen kann. Allerdings sind diese Technologien sehr komplex in der Bedienung, und man kann argumentieren, dass sie nicht ohne Weiteres skalierbar sind. Egress-Kosten von öffentlichen Cloud-Anbietern erhöhen zudem die Kosten für den Betrieb von WebRTC-Bereitstellungen in großem Maßstab erheblich.

Wie Media over QUIC (MoQ) funktioniert

Anstatt in „Dateien“ oder „Segmenten“ zu denken, behandelt MoQ Medien als einen kontinuierlichen Strom von Frames, die in Echtzeit veröffentlicht und abonniert werden können. Da MoQ auf QUIC basiert, bietet es auch einige praktische Vorteile für die Live-Bereitstellung:

Standardmäßig niedrige Latenz – kein Warten auf Segmentgrenzen vor dem Senden von Daten erforderlich

Anpassbare Erlebnisse auf Player-, Client- und Stream-Ebene – ob es darum geht, vorwärts zu springen, um bei der Live-Wiedergabe zu bleiben, oder die Wiedergabe dort fortzusetzen, wo sie nach einem erneuten Puffern unterbrochen wurde.

Besseres Multiplexing – Video, Audio und Metadaten bewegen sich unabhängig voneinander, ohne sich gegenseitig zu blockieren.

Die anwendungsorientierte Behandlung von Paketverlusten und Überlastung – im Gegensatz zu TCP – sorgt für eine höhere Performance in realen Netzwerken und ermöglicht eine bessere Priorisierung dessen, was für jeden Nutzer am wichtigsten ist.

Server- oder clientseitige adaptive Bitratenumschaltung gibt Publishern eine granulare Kontrolle darüber, wie Bandbreite und Kapazität zugeteilt werden und wie das Seherlebnis auf jeden Endnutzer individuell zugeschnitten wird.

Pull-basierte Abonnements stellen sicher, dass kostspielige Prozesse wie Kodierung und Packaging nur dann ablaufen, wenn die Streams tatsächlich angesehen werden. Die Bytes werden auf Abruf ausgeliefert, was die Gesamtbetriebskosten für Streams mit wenigen Zuschauern oder begrenzter geografischer Reichweite erheblich reduziert.

Anstatt Segmente an einen Ursprung zu verschieben und darauf zu warten, dass die Player sie herunterladen, veröffentlichen Online-Broadcaster einen Livestream und überlassen den Rest einem verteilten Edge-Layer. Praktisch bedeutet dies eine geringere End-to-End-Latenz, ohne dass ein separater, spezialisierter Bereitstellungs-Stack hinzugefügt werden muss, sowie eine stabilere Wiedergabe, wenn die Streaming-Bedingungen nicht ideal sind. Es eröffnet auch die Möglichkeit, alternative Feeds, Kamerawinkel oder maßgeschneiderte Seherlebnisse anzubieten, ohne dass eine parallele Infrastruktur aufgebaut werden muss.

Warum Medien über QUIC für Livestreams in großem Maßstab wichtig sind

Der Reiz von MoQ liegt auf der Hand: Es beseitigt eine seit Langem bestehende Einschränkung in der Streaming-Architektur, anstatt sie weiterhin zu umgehen. Jahrelang hat die Branche die Latenz mit kleineren Segmenten, gebündelte Übertragungen und anderen Maßnahmen verringert – aber das zugrundeliegende Modell hat sich nicht geändert.

MoQ verfolgt einen anderen Ansatz, indem das Problem auf der Transportebene angegangen wird, sodass die Medien bereits während der Produktion und nicht erst nach der Verpackung transportiert werden können. Das Ergebnis ist ein Pfad zu konsistent niedriger Latenz, ohne die betriebliche Komplexität zu übernehmen, die typischerweise mit Echtzeitsystemen einhergeht. Für Broadcaster und Plattformen bedeutet das weniger Kompromisse – man muss sich nicht mehr zwischen Reichweite und Reaktionsfähigkeit oder zwischen Einfachheit und Performance entscheiden.

Ebenso wichtig ist, dass MoQ genau dem entspricht, wohin sich das Internet und die Bereitstellungsinfrastruktur bereits entwickeln. Anstatt spezielle Systeme auf bestehende Workflows aufzusetzen, bietet MoQ eine einheitlichere Grundlage für die Bereitstellung von Live-Medien in großem Maßstab. Wenn es hält, was es verspricht, wird es nicht nur die Latenz verbessern, sondern auch den Aufbau von Streaming-Systemen vereinfachen und das Spektrum der Echtzeit-Erlebnisse erweitern, die zuverlässig über das offene Internet bereitgestellt werden können. Diese Technologie wird entscheidend dazu beitragen, Live-Online-Streaming-Veranstaltungen auf eine neue Größenordnung zu heben.

MoQ-Herausforderungen: Standards, Tools und Geräteunterstützung

MoQ ist kein direkter Ersatz für HLS oder DASH. Die Tools stecken noch in den Kinderschuhen, die Standards sind noch im Begriff, festgelegt zu werden, und das operative Konzept wird noch definiert. Aber nach Jahren des Abwägens zwischen Latenz und Skalierung ist dies einer der ersten Ansätze, der realistischerweise beides bieten könnte.

Es gibt immer noch mehrere Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Für MoQ gehören dazu Geräteunterstützung, Medienformate (MSF, LOC), Sicherheit und Verschlüsselung sowie Authentifizierung, Metriken und Protokollierung.

Erwähnenswert ist die Arbeitsgruppe der Internet Engineering Task Force (IETF), die sich auf MoQ-Transport konzentriert . Ziel dieser Gruppe ist es, einen neuen Transportansatz zu definieren – basierend auf QUIC –, der das Pull-basierte Verhalten durch ein reaktionsschnelleres Publish/Subscribe-System ersetzt, das in der Lage ist, Medien direkt nach ihrer Produktion auszuliefern und nicht erst, nachdem sie in Segmente verpackt wurden. Ziel ist es, die Lücke zwischen der Skalierung des traditionellen Streamings und der Reaktionsfähigkeit von Echtzeitsystemen wie WebRTC zu schließen und so die Grundlage für eine einheitliche Medienarchitektur mit niedriger Latenz zu legen.

Die Zukunft des Streamings: Ein Ausblick mit MoQ

Für eine Branche, die jahrelang Kompromisse abwägen musste, ist dies einer der ersten glaubwürdigen Versuche, die allzu vertrauten Beschränkungen gänzlich zu überwinden. Die Standards müssen noch ausgereifter werden, die Ökosysteme müssen aufholen, und erst die realen Deployments werden letztendlich zeigen, was praktikabel ist – aber die Grundlage, die geschaffen wird, unterscheidet sich wesentlich von dem, was bisher da war.

Für Fastly spiegelt MoQ einen umfassenderen Wandel hin zu internetnativer Medienbereitstellung in Echtzeit wider, die auf modernen Transporttechnologien basiert. Wir verfolgen die Entwicklung aufmerksam und gehen davon aus, dass wir bei der Weiterentwicklung des Ökosystems eine aktive Rolle spielen werden. Wir glauben, dass MoQ das Potenzial hat, das Streaming erheblich zu verbessern – und neu zu definieren, was in großem Maßstab möglich ist.