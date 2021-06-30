Architectes de solutions d'entreprise Fastly
Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte
Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly.
Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité
Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise.
Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute
Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande.
Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA)
Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples.
Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute
Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM.
Utilisation de cURL pour tester les réponses du serveur d’origine
Curl, ou cURL, est un outil fourni par défaut sur les systèmes d’exploitation comme MacOS et de nombreuses distributions Linux qui vous permet d’envoyer une requête HTTP à une URL et d’en recevoir le résultat. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser cet outil pour tester la réponse d’un serveur d’origine.
Edgemesh's 5x faster time-to-first-byte with Compute@Edge | Fastly
Learn how Edgemesh leveraged Compute to help their customers improve load times, reduce bounce rates, and generate more sales.
Defense-in-Depth Security for Web Apps
While there’s no magic answer to stop all cyberattacks, there are a number of principles used in a defense-in-depth strategy that can be put in place ahead of a possible attack to limit its impact.
Grinch bots penalized w/ enriched security data & our edge cloud platform
In this post, we’ll show how you can use information from an origin response to add an abuse IP address to our penalty box. We've been touting the promise of security at the edge, and this is just one example of what it can do.
Request enrichment helps identify user data
Requests passing through Fastly can be transformed in many ways. In this example, we’ll show you how to use enriched requests and our next-gen WAF to help you make more informed security decisions.