Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte Omeed Nosrati, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly. 04 mai 2026

Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise. 28 janvier 2026

Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 2 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA) Brooks Cunningham, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples. 16 septembre 2025

Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM. 23 mai 2025

Utilisation de cURL pour tester les réponses du serveur d’origine Matt Torrisi, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Curl, ou cURL, est un outil fourni par défaut sur les systèmes d’exploitation comme MacOS et de nombreuses distributions Linux qui vous permet d’envoyer une requête HTTP à une URL et d’en recevoir le résultat. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser cet outil pour tester la réponse d’un serveur d’origine. 20 mai 2025

Edgemesh's 5x faster time-to-first-byte with Compute@Edge | Fastly Brock Norvell, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Learn how Edgemesh leveraged Compute to help their customers improve load times, reduce bounce rates, and generate more sales. 01 juin 2022

Defense-in-Depth Security for Web Apps Matt Torrisi, Architectes de solutions d'entreprise Fastly While there’s no magic answer to stop all cyberattacks, there are a number of principles used in a defense-in-depth strategy that can be put in place ahead of a possible attack to limit its impact. 08 mars 2022

Grinch bots penalized w/ enriched security data & our edge cloud platform Brooks Cunningham, Architectes de solutions d'entreprise Fastly In this post, we’ll show how you can use information from an origin response to add an abuse IP address to our penalty box. We've been touting the promise of security at the edge, and this is just one example of what it can do. 07 décembre 2021