Meilleures pratiques pour les implémentations multi-CDN | Fastly

Résilience, échelle, performances améliorées : il y a de sérieux avantages à adopter une approche multi-CDN. Mais l’utilisation de deux CDN ou plus peut également accroître la complexité de vos systèmes. Voici huit conseils pour vous aider à réussir votre stratégie multi-CDN.

Qu’est-ce qu’un multi-CDN ?

Le Multi-CDN est une solution qui regroupe plusieurs CDN provenant d’une multitude de fournisseurs au sein d’un seul et même vaste réseau mondial. Les multi-CDN peuvent aider à diffuser du contenu plus rapidement à plus grande échelle.

8 meilleures pratiques pour les multi-CDN

1. Regroupez les contenus par type

Le partitionnement de contenu est une approche courante qui consiste à regrouper le contenu par type (HTML, JS, CSS, images, vidéo, API, etc.) et à diffuser ces types de contenu via un CDN spécifique. La nature statique et la taille fixe des ressources (telles que les fichiers CSS, JS) et des images fixes facilitent leur migration vers une architecture multi-CDN. Cela permet aussi de choisir des CDN avec des fonctionnalités spécifiques au contenu, comme Instant Purge pour le HTML, plutôt que de se contenter d’une solution de compromis.

Le partitionnement du contenu simplifie également la prise de décision en matière de distribution du trafic. Pour en savoir plus, découvrez comment Etsy aborde le partitionnement du contenu (diapositive 45) pour leur stratégie multi-CDN.

2. Assurez la cohérence des en-têtes pour la résolution des problèmes

S’assurer que vous avez des en-têtes cohérents aide lorsque vous diagnostiquez des problèmes. Encouragez vos CDN à travailler ensemble en normalisant les en-têtes de débogage dans la mesure du possible et publiez les informations dont vous disposez. Par exemple, quels nœuds avez-vous rencontrés sur le chemin ? Quel est l’identifiant de la requête ? S’agissait-il d’un accès au cache réussi ou manqué ? Combien de temps la requête a-t-elle pris à partir du moment où le premier serveur CDN l’a reçue ? Découvrez le point de vue du PDG de Catchpoint, Mehdi Daoudi, sur la nécessité de disposer d’en-têtes cohérents lors du débogage des CDN .

3. Instaurez un hachage cohérent de votre ensemble de travail

La mise en place d’un hachage cohérent de votre ensemble de travail peut rendre le choix dynamique du CDN chargé de servir un objet aussi déterministe que possible, tout en augmentant votre taux de réussite de mise en cache sur l’ensemble des CDN. Si vous laissez le DNS choisir de manière aléatoire comment servir 5 % de votre trafic (1 requête sur 20) et que vous disposez d’un ensemble de travail volumineux, vous n’optimiserez pas les performances de vos utilisateurs et finirez par dépenser davantage en bande passante sortante d’origine.

4. Utilisez l’empilement CDN

L’empilement consiste à placer un CDN derrière un ou plusieurs autres fournisseurs, ce qui crée plusieurs niveaux de CDN. Les avantages de cette approche incluent la consolidation des requêtes et l’amélioration du taux de connexion au cache global, ce qui se traduit par une baisse du coût total de possession. Mais notez que l’empilement classique de CDN n’est pas aussi efficace dans les scénarios de streaming en direct car le contenu est dynamique, ce qui signifie que tous les POP de vos CDN de niveau intermédiaire empilés demanderont toujours le même flux en direct.

Media Shield de Fastly adopte une approche différente en aidant les grands fournisseurs de vidéo en direct utilisant des multi-CDN à améliorer considérablement la réduction de la charge sur le serveur d’origine, réduisant ainsi leurs coûts de bande passante d’origine tout en améliorant les performances pour l’utilisateur final. Intégrez-le entre un ou plusieurs CDN de périphérie et votre source afin d’optimiser vos déploiements multi-CDN. Media Shield va au-delà du simple empilement de CDN en regroupant plusieurs requêtes portant sur un même contenu en une seule requête renvoyée vers la source, ce qui se traduit par une infrastructure source moins importante à faire évoluer et un coût total de possession (TCO) réduit.

5. Établissez des paramètres de surveillance cohérents

L’adoption d’une stratégie multi-CDN vous permet d’améliorer les performances en choisissant le CDN optimal pour la distribution de contenu. Mais pour cela, vous devez avoir une visibilité sur les performances de chaque CDN. L’utilisation de paramètres de surveillance cohérents vous permet de comparer plus facilement et plus rapidement les performances des CDN entre les fournisseurs, et vous permet ainsi d’affiner votre implémentation multi-CDN. Définissez ces paramètres pour l’ensemble de vos fournisseurs synthétiques et RUM, et surveillez tous vos CDN dans des conditions comparables, dans la mesure du possible. Des stratégies de surveillance incohérentes conduisent à des résultats prêtant à confusion en raison des différences de taille des objets, d’en-têtes de mise en cache incompatibles, d’une fréquence de test irrégulière, de durées de vie DNS (TTL) non alignées, etc.

6. Faites appel à des solutions tierces de génération de rapports, de logging et de surveillance

Tous les CDN n’offrent pas une visibilité en temps réel sur votre trafic, mais cela peut s’avérer essentiel dans un scénario impliquant plusieurs CDN. L’analyse des logs de streaming constitue un excellent moyen d’améliorer la transparence et de mieux comprendre les tendances du trafic de vos utilisateurs finaux. Grâce à l’intégration des logs en temps réel, des produits comme Splunk, Sumo Logic, Azure Data Explorer (ADX), BigQuery et des outils similaires vous offrent des informations qui n’existaient pas auparavant avec les CDN de type « boîte noire » (ceux qui ne mettent les journaux à disposition qu’au bout de quelques minutes, voire de plusieurs heures). La surveillance de bout en bout, y compris du navigateur/du lecteur, des CDN et des origines de l’utilisateur, vous permettra d’ identifier les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent.

7. Utilisez des fournisseurs DNS multi-autoritaires.

Un seul fournisseur DNS de référence peut constituer un point de défaillance unique dans votre infrastructure. L’une des meilleures pratiques du secteur consiste à utiliser deux fournisseurs faisant autorité qui utilisent une approche basée sur l’anycast. Cette couche fondamentale est particulièrement importante dans les architectures multi-CDN. Cela garantit que les attaques par DDoS visant votre fournisseur DNS ne vous laisseront pas sans aucun serveur de noms pour répondre aux requêtes de vos clients, et contribuera également à assurer une cohérence en fonction des performances régionales .

Les fournisseurs de contenu vidéo doivent connaître la possibilité d’acheminer le trafic multi-CDN en utilisant des méthodes de distribution par manifeste ou par lecteur. Vous trouverez plus d’informations sur ces méthodes de diffusion ainsi que sur d’autres bonnes pratiques en matière de multi-CDN dans notre note de synthèse consacrée aux multi-CDN .

8. Recherchez la parité des fonctionnalités et l’adéquation culturelle entre les fournisseurs

Dans le monde actuel de l’« infrastructure as code » , il est essentiel de choisir vos CDN en fonction de ce qu’ils peuvent (ou ne peuvent pas) vous apporter et des besoins de votre entreprise. Vous devez réduire la charge et les coûts de support, diminuer le temps moyen de résolution et améliorer les performances de votre site ou de vos applications pour tous les utilisateurs, ce qui se traduit souvent par une hausse du chiffre d’affaires. En d’autres termes : vous avez besoin de fonctionnalités avancées, faciles à mettre en œuvre et à garantir.

Pour utiliser efficacement plusieurs CDN simultanément, nous vous recommandons d’utiliser un ensemble d’outils parallèles d’un fournisseur à l’autre. En général, les opérateurs adaptent leur implémentation multi-CDN au plus petit dénominateur commun : si vous utilisez trois CDN riches en fonctionnalités et un CDN basique, vous ne pourrez disposer que d’un ensemble de fonctionnalités de base au sein de votre architecture multi-CDN. En revanche, si vous remplacez le CDN basique par un CDN plus riche en fonctionnalités, vous garantissez ainsi la parité des fonctionnalités, ce qui vous permet de bénéficier de fonctionnalités plus avancées dans l’ensemble de votre déploiement.

Lorsque vous vous lancez dans l’utilisation de plusieurs CDN, vous devriez également tenir compte de l’adéquation culturelle. Vous avez besoin d’équipes d’assistance CDN qui constituent, en substance, un prolongement de votre équipe. Elles doivent être disposées et désireuses de travailler à vos côtés pour résoudre rapidement tout problème que vous pourriez rencontrer. Etsy s’est assuré que tout CDN utilisé soit en adéquation avec la culture de son équipe technique, mais aussi qu’il dispose de ressources d’ingénierie en cas de besoin.

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