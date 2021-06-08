Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie Kim Ogletree Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie, recevant la note de 4,8/5 d’après les avis des utilisateurs. 07 juillet 2026

État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie Shaun Flagg Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA. 01 juillet 2026

Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie Omeed Nosrati, Leigh Clancy, 1 de plus Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie. 10 juin 2026

Pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel Simon Wistow Découvrez pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel. Découvrez comment les contrôles de couche 7, l'edge, la validation de jetons et la sécurité en temps réel réduisent le piratage sans gêner les utilisateurs légitimes 09 avril 2026

Votre agent de codage basé sur l’IA vient de s’améliorer chez Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Améliorez votre agent de codage basé sur l’IA avec Fastly. Utilisez les fonctionnalités open source du Fastly Agent Toolkit pour un déploiement VCL, CLI et Compute correct. 26 mars 2026

Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie Jesse von Doom Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport. 24 mars 2026

Pannes, attaques et besoin de résilience Austin Spires Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption. 19 novembre 2025

Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 2 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Résilience par conception : leçons de préparation au multicloud Austin Spires Restez en ligne quand cela compte le plus. Découvrez comment les stratégies multicloud et de périphérie de Fastly protègent contre les pannes, en maintenant vos systèmes rapides et fiables. 30 octobre 2025

Déni de service distribué en août Liam Mayron, David King Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité. 10 septembre 2025

Pouvons-nous rendre l'IA écologique ? Les grandes questions sur la durabilité de l'IA, répondues par le cofondateur de Fastly Alina Lehtinen-Vela L'intelligence artificielle peut-elle être écologique ? Simon Wistow de Fastly aborde de grandes questions sur la durabilité de l'IA, soutenues par des données originales de notre enquête AI Energy Pulse Check 2025. 30 juin 2025

Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP Ajay Bharadwaj Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs. 05 février 2025

Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée Jesse von Doom Vous en avez assez des factures de stockage élevées ? Fastly Object Storage propose des sorties gratuites et une tarification transparente, afin de stimuler votre capacité à innover sans vous ruiner. 12 décembre 2024

Les formules Fastly viennent d'être mises à niveau Dom Soegono, Delen Trance Les formules de produits Fastly sont encore meilleures. Découvrez les toutes dernières fonctionnalités de notre formule Services réseau et bien plus encore ! 22 janvier 2024

HTTP/3 and QUIC free for all customers | Fastly Jana Iyengar QUIC version 1 is officially formalized, and QUIC deployments will now move away from using temporary draft versions to the newly minted version 1. 29 avril 2022

New Fastly POP in Christchurch, New Zealand | Fastly Derek Rast, Stephen Gillies We’re excited to announce our new point of presence (POP) in Christchurch, New Zealand, allowing us to offer Kiwi organizations, from budding startups, government agencies to global multi-nationals, greater resilience, higher network availability, and extended failover services. 12 avril 2022

Fastly named Leader in commercial CDN by IDC MarketScape | Fastly Joshua Chase We are honored to announce that Fastly has been named a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN Services 2022 Vendor Assessment. 18 mars 2022

OSM uses CDN for instant updates | Fastly Hannah Aubry OpenStreetMap, a member of our open-source program, moved from a proprietary content delivery network to ours and saw improvements in speed, customizability, and innovation. 14 février 2022

Fastly's 2021 in Review David Belson In this post, we’ll take a look back at the past year through the eyes of our edge cloud network to explore what we saw across new protocol adoption, security initiatives, network growth, and more. 22 décembre 2021